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Найдено 9 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 0 - 649 до 7% нет
Онлайн-заявка
77 заявок
5% 0 - 1 788 до 10% нет
Онлайн-заявка
227 заявок
5% 0 - 1 639 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
Онлайн-заявка
154 заявки
до 7% 0 - 990 есть
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
Онлайн-заявка
879 заявок
до 7% 700 - 1 789 есть
  • другое
Онлайн-заявка
91 заявка
Visa Gold
 нет 0 - 500 есть
  • для путешествий
  • другое
  • супермаркеты
Онлайн-заявка
326 заявок
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 10,1% 0 - 7 689 до 10% нет
Онлайн-заявка
570 заявок
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 000 до 10% нет
Онлайн-заявка
281 заявка
Visa Platinum
 6% 0 - 1 188 до 5% нет
Онлайн-заявка
239 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы о дебетовых картах

Оценка: 5 Проверяется
Всё чётко! Обратился с претензией по он-лайн подписке стороннего сервиса, которую продлили без доп. подтверждения с моей стороны. Банк составил все запросы и вернул деньги. К тому... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить огромную благодарность за оказание профессионального и оперативного сервиса в решении проблемы сервис-менеджеру Полежаевой Евгении (Филиал 1151).
... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня обращался за разъяснениями по интерфейсу Личного Кабинета по e-mail-у. Сотрудник банка Наталия оперативно уточнила нюансы, привела поясняющие скриншоты, дала исчерпывающие... Весь отзыв
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