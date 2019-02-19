Оценка: Проверяется
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
|до 5%
|0 - 649
|до 7%
|нет
|
Онлайн-заявка
77 заявок
|
Mastercard World
|5%
|0 - 1 788
|до 10%
|нет
|
Онлайн-заявка
227 заявок
|
Mastercard World
|5%
|0 - 1 639
|есть
|
|
Онлайн-заявка
154 заявки
|
Visa Platinum
|до 7%
|0 - 990
|есть
|
|
Онлайн-заявка
879 заявок
|
Visa Classic
|до 7%
|700 - 1 789
|есть
|
|
Онлайн-заявка
91 заявка
|
Visa Gold
|нет
|0 - 500
|есть
|
|
Онлайн-заявка
326 заявок
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 10,1%
|0 - 7 689
|до 10%
|нет
|
Онлайн-заявка
570 заявок
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 000
|до 10%
|нет
|
Онлайн-заявка
281 заявка
|
Visa Platinum
|6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
Онлайн-заявка
239 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.