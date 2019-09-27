Зарплатные карты

Найдено 16 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard World
 до 10% 0 - 1 188 до 30% нет
1 430 заявок
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
305 заявок
до 6% 0 - 1 200 до 10% нет
100 заявок
до 7% 0 - 1 188 есть
  • другое
Mastercard Gold
Mastercard World
Мир Классическая
нет 0 - 1 200 есть
  • другое
19 заявок
Mastercard World
 до 6% 3 600 нет нет
Mastercard World
 до 6% 0 - 3 600 до 7,5%
  • другое
Mastercard World Black Edition
 до 6% 0 - 18 000 до 10%
  • другое
Mastercard World Black Edition
 до 6% 0 - 18 000 до 10%
  • другое
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 998 до 10%
  • для путешествий
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый лучший оператор на свете
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня 27.09.2019 я обратился в тинькофф банк по онлайн звонку и посли длительных мучений с недооператорами я нарвался на это чудо этот супер оператор ответил мне очень вежливо он... Весь отзыв
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Все крупные организации сегодня пользуются услугами зарплатных проектов и перечисляют заработную плату и другие платежи на пластиковые карты. Для осуществления зачислений для предприятий открываются специальные счета, а комиссии, связанные с выпуском и обслуживанием, обычно уплачивает работодатель.  Небольшие фирмы разрешают своим сотрудникам самостоятельно открывать дебетовые карты любого банка для зачисления на них платежей.
Информационный портал Banki.ru создал электронный сервис для поиска финансовых продуктов и оформления онлайн-заявок. В настоящее время среди предлагаемых вариантов – «Tinkoff Black» трех типов, «РЖД» Альфа-Банка, «Все сразу» Райффайзенбанка, Visa Platinum от Touch Bank и другие. На все из них начисляются проценты на остаток, поэтому на них можно хранить сбережения и использовать их как сберегательные. Опция Cash Back позволяет возвращать деньги за любые покупки.
Многие зарплатные программы привлекают еще бонусами. Touch Bank, например, начисляет 1% от стоимости любых покупок и 3% в "любимой" серии.
Бонусный клуб портала дарит свои бонусы за использование в интернет-магазинах, партнерах агентства. Они накапливаются и их можно обменять на деньги.
В разделе финансовых продуктов Banki.ru вы найдете подробное описание любого из них, причем более подробное, чем на официальных сайтах организаций. Если вы выбрали зарплатный проект и желаете оформить онлайн-заявку, нажмите на кнопку «Оформить заявку». После этого вы будете автоматически переведены на официальную страницу с формой для заполнения. Здесь просят указать ФИО, гражданство, дату рождения, мобильный телефон и электронную почту. При положительном решении после выпуска заказ будет доставлен курьером на дом.
 

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