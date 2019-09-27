Все крупные организации сегодня пользуются услугами зарплатных проектов и перечисляют заработную плату и другие платежи на пластиковые карты. Для осуществления зачислений для предприятий открываются специальные счета, а комиссии, связанные с выпуском и обслуживанием, обычно уплачивает работодатель. Небольшие фирмы разрешают своим сотрудникам самостоятельно открывать дебетовые карты любого банка для зачисления на них платежей.

Информационный портал Banki.ru создал электронный сервис для поиска финансовых продуктов и оформления онлайн-заявок. В настоящее время среди предлагаемых вариантов – «Tinkoff Black» трех типов, «РЖД» Альфа-Банка, «Все сразу» Райффайзенбанка, Visa Platinum от Touch Bank и другие. На все из них начисляются проценты на остаток, поэтому на них можно хранить сбережения и использовать их как сберегательные. Опция Cash Back позволяет возвращать деньги за любые покупки.

Многие зарплатные программы привлекают еще бонусами. Touch Bank, например, начисляет 1% от стоимости любых покупок и 3% в "любимой" серии.

Бонусный клуб портала дарит свои бонусы за использование в интернет-магазинах, партнерах агентства. Они накапливаются и их можно обменять на деньги.

В разделе финансовых продуктов Banki.ru вы найдете подробное описание любого из них, причем более подробное, чем на официальных сайтах организаций. Если вы выбрали зарплатный проект и желаете оформить онлайн-заявку, нажмите на кнопку «Оформить заявку». После этого вы будете автоматически переведены на официальную страницу с формой для заполнения. Здесь просят указать ФИО, гражданство, дату рождения, мобильный телефон и электронную почту. При положительном решении после выпуска заказ будет доставлен курьером на дом.



