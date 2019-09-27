|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
Mastercard World
|до 10%
|0 - 1 188
|до 30%
|нет
|
1 430 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
|
|
305 заявок
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 10%
|нет
|
100 заявок
|
Visa Classic
|до 7%
|0 - 1 188
|есть
|
|
|
Mastercard Gold
Mastercard World
|нет
|0 - 1 200
|есть
|
|
19 заявок
|
Mastercard World
|до 6%
|3 600
|нет
|нет
|
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 3 600
|до 7,5%
|
|
|
Mastercard World Black Edition
|до 6%
|0 - 18 000
|до 10%
|
|
|
Mastercard World Black Edition
|до 6%
|0 - 18 000
|до 10%
|
|
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 998
|до 10%
|
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Все крупные организации сегодня пользуются услугами зарплатных проектов и перечисляют заработную плату и другие платежи на пластиковые карты. Для осуществления зачислений для предприятий открываются специальные счета, а комиссии, связанные с выпуском и обслуживанием, обычно уплачивает работодатель. Небольшие фирмы разрешают своим сотрудникам самостоятельно открывать дебетовые карты любого банка для зачисления на них платежей.
Информационный портал Banki.ru создал электронный сервис для поиска финансовых продуктов и оформления онлайн-заявок. В настоящее время среди предлагаемых вариантов – «Tinkoff Black» трех типов, «РЖД» Альфа-Банка, «Все сразу» Райффайзенбанка, Visa Platinum от Touch Bank и другие. На все из них начисляются проценты на остаток, поэтому на них можно хранить сбережения и использовать их как сберегательные. Опция Cash Back позволяет возвращать деньги за любые покупки.
Многие зарплатные программы привлекают еще бонусами. Touch Bank, например, начисляет 1% от стоимости любых покупок и 3% в "любимой" серии.
Бонусный клуб портала дарит свои бонусы за использование в интернет-магазинах, партнерах агентства. Они накапливаются и их можно обменять на деньги.
В разделе финансовых продуктов Banki.ru вы найдете подробное описание любого из них, причем более подробное, чем на официальных сайтах организаций. Если вы выбрали зарплатный проект и желаете оформить онлайн-заявку, нажмите на кнопку «Оформить заявку». После этого вы будете автоматически переведены на официальную страницу с формой для заполнения. Здесь просят указать ФИО, гражданство, дату рождения, мобильный телефон и электронную почту. При положительном решении после выпуска заказ будет доставлен курьером на дом.