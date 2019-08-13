|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
|нет
|нет
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3 заявки
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|5%
|0 - 5 988
|нет
|нет
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1 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Если вы хотите облегчить процесс получения своего заработка, обратите внимание на зарплатную дебетовую карту в ФФин Банке. Она позволит переводить заработную плату без вашего прямого участия, а значит, вам больше не нужно будет стоять в очередях к бухгалтеру. Также на нее можно переводить:
Интернет-банк
Вместе с выпуском пластикового инструмента можно открыть интернет-банк. С его помощью вы сможете следить за состоянием своего счета онлайн, получать сведения об осуществленных операциях, совершать покупки и оплачивать услуги. Для этого проконсультируйтесь с менеджером. Возможно, понадобится дополнительный пароль для безопасности. У вас появится возможность оплачивать коммунальные платежи, штрафы, сотовую связь, не выходя из дома, а значит, вы сэкономите время.
Преимущества данного платежного инструмента
Если вы используете пластик для получения зарплаты, то при этом получаете некоторые бонусы:
Где можно получить пластиковый инструмент?
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