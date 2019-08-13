Если вы хотите облегчить процесс получения своего заработка, обратите внимание на зарплатную дебетовую карту в ФФин Банке. Она позволит переводить заработную плату без вашего прямого участия, а значит, вам больше не нужно будет стоять в очередях к бухгалтеру. Также на нее можно переводить:

премии;

отпускные;

командировочные.

Интернет-банк

Вместе с выпуском пластикового инструмента можно открыть интернет-банк. С его помощью вы сможете следить за состоянием своего счета онлайн, получать сведения об осуществленных операциях, совершать покупки и оплачивать услуги. Для этого проконсультируйтесь с менеджером. Возможно, понадобится дополнительный пароль для безопасности. У вас появится возможность оплачивать коммунальные платежи, штрафы, сотовую связь, не выходя из дома, а значит, вы сэкономите время.

Преимущества данного платежного инструмента

Если вы используете пластик для получения зарплаты, то при этом получаете некоторые бонусы:

его можно использовать как в своей стране, так и за границей. Уезжая в другую страну, можно и дальше пользоваться рублевым счетом или открыть валютный (как правило, в долларах или евро). Во втором случае вы не будете терять часть суммы при конвертации;

если вы выезжаете за рубеж, сумму на счету не нужно декларировать;

абсолютно безопасное хранение. Даже если у вас украдут инструмент, всегда можно будет его заблокировать, сделав один звонок. Это не позволит снять злоумышленнику деньги, а вот наличные спасти не удастся;

есть система кэшбэка. Поэтому не спешите сразу же обналичивать зарплату, ведь если вы будете расплачиваться пластиком, к вам вернется процент от потраченного. В каждом месте разный процент, кэшбэк можно получить в кафе, ресторанах, кинотеатрах и т.д. Эта система распространяется только на те заведения, с которыми у вашего банка есть предварительное соглашение;

если вам не хватает на какую-либо покупку, предусмотрен овердрафт. Это выдача заемных средств под проценты, которые возмещаются со следующей зарплаты. Будьте осторожны при получении денег в долг, так как возвращать их придется с процентами;

Где можно получить пластиковый инструмент?

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