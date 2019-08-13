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Зарплатные карты в в ФФин Банке

Банк: Банк «Фридом Финанс»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет нет
3 заявки
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Зарплатные карты в в ФФин Банке в городах:

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Если вы хотите облегчить процесс получения своего заработка, обратите внимание на зарплатную дебетовую карту в ФФин Банке. Она позволит переводить заработную плату без вашего прямого участия, а значит, вам больше не нужно будет стоять в очередях к бухгалтеру. Также на нее можно переводить:

  • премии;
  • отпускные;
  • командировочные.

    • Интернет-банк

    Вместе с выпуском пластикового инструмента можно открыть интернет-банк. С его помощью вы сможете следить за состоянием своего счета онлайн, получать сведения об осуществленных операциях, совершать покупки и оплачивать услуги. Для этого проконсультируйтесь с менеджером. Возможно, понадобится дополнительный пароль для безопасности. У вас появится возможность оплачивать коммунальные платежи, штрафы, сотовую связь, не выходя из дома, а значит, вы сэкономите время.

    Преимущества данного платежного инструмента

    Если вы используете пластик для получения зарплаты, то при этом получаете некоторые бонусы:

  • его можно использовать как в своей стране, так и за границей. Уезжая в другую страну, можно и дальше пользоваться рублевым счетом или открыть валютный (как правило, в долларах или евро). Во втором случае вы не будете терять часть суммы при конвертации;
  • если вы выезжаете за рубеж, сумму на счету не нужно декларировать;
  • абсолютно безопасное хранение. Даже если у вас украдут инструмент, всегда можно будет его заблокировать, сделав один звонок. Это не позволит снять злоумышленнику деньги, а вот наличные спасти не удастся;
  • есть система кэшбэка. Поэтому не спешите сразу же обналичивать зарплату, ведь если вы будете расплачиваться пластиком, к вам вернется процент от потраченного. В каждом месте разный процент, кэшбэк можно получить в кафе, ресторанах, кинотеатрах и т.д. Эта система распространяется только на те заведения, с которыми у вашего банка есть предварительное соглашение;
  • если вам не хватает на какую-либо покупку, предусмотрен овердрафт. Это выдача заемных средств под проценты, которые возмещаются со следующей зарплаты. Будьте осторожны при получении денег в долг, так как возвращать их придется с процентами;

    • Где можно получить пластиковый инструмент?

    На сайте banki.ru представлена свежая и актуальная база организаций, оказывающих эту услугу. Вы найдете всю нужную информацию о сроках открытия, стоимости обслуживания, тарифе и других параметрах. Благодаря нашему сайту вы точно подберете самое оптимальное предложение.

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