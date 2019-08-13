Зарплатная дебетовая карта в Фора-Банке представляет собой инструмент, на который компании пересылают своим сотрудникам ежемесячные выплаты, премии, средства на отпуск и командировку. Этот способ куда безопаснее обычных «конвертов» с наличными и экономит время как получателю, так и отправителю.

Можно ли использовать пластик при поездке за границу?

Многие берут с собой этот платежный инструмент, когда уезжают в другие страны. Прежде всего, потому, что он позволяет не носить с собой купюры, а в случае утери счет можно заблокировать одним звонком в банк. Это особенно актуально для тех, кто часто бывает в командировках, так как в другой стране очень велик риск расстаться с кошельком.

Конечно, платежное средство можно использовать и за границей. У вас имеется два варианта:

прикрепить к нему счет в иностранной валюте и сразу положить на него доллары или евро. Это поможет не потерять часть суммы при конвертации;

продолжать пользоваться рублевым счетом. Вовсе не обязательно открывать валютный счет, можно платить и рублями. Но при этом расчет будет взиматься согласно конвертации.

Система работы пластика

Располагать можно только теми деньгами, которые имеются в настоящий момент. Но иногда, заключая сделку, можно дополнительно подключить услугу овердрафта. Он даст возможность получать недостающий капитал в нужный момент. Долг погашается при следующем ежемесячном начислении. Плата покрывает не только потраченное, но и проценты. Поэтому внимательно контролируйте все свои расходы. Овердрафт не может превышать две зарплаты.

Также можно воспользоваться системой кэшбэка. С английского это слово означает «возврат денег». Если вы не обналичиваете заработок, а платите в различных заведениях с помощью платежного инструмента, то к вам возвращается определенный процент с потраченного капитала. Такая услуга предоставляется в заведениях, которые имеют предварительную договоренность с вашим банком. Этот список можно посмотреть на сайте банковской организации.

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