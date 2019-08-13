|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 1 188
|до 20%
|
|
213 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Если вы давно хотите облегчить и ускорить процесс получения заработанных денег, обратите внимание на зарплатную дебетовую карту в Хоум Кредит Банке. Этот инструмент легко и быстро получить, от вас не потребуется множества документов, зато он существенно облегчит перевод зарплаты. Также на него можно переводить премиальные, командировочные и отпускные деньги.
Можно ли использовать данное платежное средство за границей?
Многие, отправляясь за рубеж, заводят пластик именно затем, чтобы было удобнее распоряжаться капиталом в другой стране. При этом можно продолжать использовать ваш счет в рублях, оплата будет взиматься согласно курсу конвертации. Если же вы не хотите терять суммы на конвертации, откройте валютный счет. На него можно будет сразу класть доллары или евро.
Интернет-банкинг
Вместе с пластиковым инструментом вы можете завести интернет-банк. Он дает возможность с помощью сети проверять состояние счета и выполненные операции, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, погашать штрафы и т.д. Для всех этих оплат больше не нужно будет выходить из дома, а значит, вы существенно сэкономите драгоценные часы. Чтобы подключить интернет-банкинг, проконсультируйтесь с менеджером. Он ответит на все интересующие вопросы и, возможно, выдаст дополнительный пароль для повышения безопасности.
Система кэшбэка
Одно из преимуществ данного продукта — система cashback. С английского это переводится как «возврат денег». После получения заработной платы не спешите ее обналичивать. Если вы расплачиваетесь с помощью пластика, то процент от потраченной суммы возвращается обратно. Услуга распространяется на те кинотеатры, кафе, магазины и т.д., которые имеют договоренность с вашим банком. Обычно список партнеров имеется на сайте банковской организации.
Где можно открыть пластик?
Для удобства пользователей создатели сайта banki.ru создали полный и актуальный список банков, где действует это предложение. У нас вы можете узнать обо всех деталях, например:
Мы следим за последними новостями и постоянно обновляем базу, вы можете не сомневаться в актуальности данных. А если у вас имеются свои требования, используйте фильтр. Он подберет именно то, что подойдет под ваши нужды!