Зарплатная дебетовая карта в ОТП Банке используется для перечислений ежемесячной заработной платы, командировочных финансов, премий и других поощрений. Она обладает рядом преимуществ по сравнению с наличными, гарантирует безопасность и экономию времени.

Пластик позволяет тратить ровно такую сумму, какая имеется в запасе. Иногда предусматривается овердрафт. Он представляет собой систему перерасхода, когда можно взять недостающий капитал в долг. Погашается он со следующих денежных поступлений, при этом начисляются проценты, которые тоже нужно оплатить. Обычно овердрафт не может быть больше двух зарплат.

Стоит ли снимать поступившие финансы?

Среди пользователей распространена практика моментального обналичивания, как только приходит заработок. Конечно, каждый сам имеет право решать, как распоряжаться своими деньгами. Но если переводить их в наличные сразу, то есть вероятность упустить бонусы, которые обеспечивает пластиковый инструмент. Очень часто при его оформлении вы получаете систему кэшбэк, то есть возврат денег. Расплачиваясь в кафе, магазинах и ресторанах, сотрудничающих с вашим банком, есть возможность вернуть себе часть потраченной суммы. Об этой системе и организациях, предоставляющих кэшбэк, можно узнать на сайте банка.

Какие преимущества у данного платежного инструмента?

У пластика имеется много плюсов, которые способны привнести комфорт в вашу жизнь. Например:

прежде всего, высокий уровень безопасности. В случае утери или кражи финансового инструмента счет моментально блокируется, злоумышленник не может снять капитал. В случае же утери кошелька сохранить наличные не получится;

не придется стоять в очереди в бухгалтерию. Процедура перевода достаточно быстрая и легкая, вы получите свой заработок в тот же день, когда совершается выплата, при этом не тратя нервы и время;

нужная сумма всегда будет с вами. То есть вам не придется беспокоиться о том, взяли ли вы достаточно купюр перед выходом из дома.

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