Зарплатные карты в в ОТП Банке

Банк: ОТП Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 2 388 до 10% нет
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
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Citi Priority
Ситибанк
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Умная карта
Газпромбанк
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Отзывы

Хорошо
Оценка: 5 Проверяется
При обращении в банк, всегда грамотно и честно обслуживают. Особенная благодорность, сотруднику Писеуковой Надежде, за оказанную помощь. Хорошие процентные ставки по вкладам... Весь отзыв
Большое человеческое спасибо
Оценка: 5 Проверяется
Собиралась за границу, нужно было оформить Шенген. Дата в посольстве уже была назначена.
Вечером вспомнила, что мне нужна справка о состоянии счета, утром ехать в посольство с... Весь отзыв
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Зарплатная дебетовая карта в ОТП Банке используется для перечислений ежемесячной заработной платы, командировочных финансов, премий и других поощрений. Она обладает рядом преимуществ по сравнению с наличными, гарантирует безопасность и экономию времени.

Пластик позволяет тратить ровно такую сумму, какая имеется в запасе. Иногда предусматривается овердрафт. Он представляет собой систему перерасхода, когда можно взять недостающий капитал в долг. Погашается он со следующих денежных поступлений, при этом начисляются проценты, которые тоже нужно оплатить. Обычно овердрафт не может быть больше двух зарплат.

Стоит ли снимать поступившие финансы?

Среди пользователей распространена практика моментального обналичивания, как только приходит заработок. Конечно, каждый сам имеет право решать, как распоряжаться своими деньгами. Но если переводить их в наличные сразу, то есть вероятность упустить бонусы, которые обеспечивает пластиковый инструмент. Очень часто при его оформлении вы получаете систему кэшбэк, то есть возврат денег. Расплачиваясь в кафе, магазинах и ресторанах, сотрудничающих с вашим банком, есть возможность вернуть себе часть потраченной суммы. Об этой системе и организациях, предоставляющих кэшбэк, можно узнать на сайте банка.

Какие преимущества у данного платежного инструмента?

У пластика имеется много плюсов, которые способны привнести комфорт в вашу жизнь. Например:

  • прежде всего, высокий уровень безопасности. В случае утери или кражи финансового инструмента счет моментально блокируется, злоумышленник не может снять капитал. В случае же утери кошелька сохранить наличные не получится;
  • не придется стоять в очереди в бухгалтерию. Процедура перевода достаточно быстрая и легкая, вы получите свой заработок в тот же день, когда совершается выплата, при этом не тратя нервы и время;
  • нужная сумма всегда будет с вами. То есть вам не придется беспокоиться о том, взяли ли вы достаточно купюр перед выходом из дома.

    • Где сравнить варианты?

    Сайт banki.ru создал список банковских организаций, выпускающих данный вид продукта. У нас вы можете ознакомиться со всеми важными техническими параметрами, тарифами, ценой выпуска и обслуживания, а так же другими деталями. Чтобы облегчить поиски, воспользуйтесь созданным фильтром, в котором выставляются все необходимые требования. Сайт banki.ru поможет найти самый выгодный и подходящий вариант!

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