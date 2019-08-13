Чтобы сэкономить свое время и нервы при получении заработка, откройте зарплатную дебетовую карту в Промсвязьбанке. С ее помощью вы существенно облегчите задачу обеим сторонам и ускорите процесс перевода денег. Вам больше не придется занимать очередь в бухгалтерию, так как перечисление может происходить без вашего присутствия. Так же на пластик можно переводить премии, деньги на оплачиваемый отпуск или командировку. Банки во многом лояльны при предоставлении данного предложения и обеспечивают некоторые бонусы.

Какие имеются преимущества у платежного инструмента?

Держатель этого средства получает следующие преимущества:

им можно расплачиваться за рубежом. При этом либо используется рублевый счет, либо прикрепляется дополнительный счет в валюте, чтобы не терять деньги при транзакции;

если вы покидаете дом, вся сумма всегда с вами, не нужно пересчитывать купюры;

существует система cashback, благодаря которой часть потраченного капитала возвращается назад. Поэтому не спешите переводить весь заработок в наличные сразу же после получения. Кэшбэк действует в заведениях (ресторанах, кафе, магазинах, кинотеатрах и т.д.), имеющих договоренность с вашей банковской организацией. Как правило, полный список партнеров представлен на сайте организации;

предусмотрен овердрафт. То есть получение дополнительного капитала в долг, если не хватает на оплату покупки или услуги. Будьте внимательны: долг отдается под проценты и автоматически погашается со следующей заработной платы. При этом овердрафт не может быть больше двух зарплат.

Интернет-банк

Вместе с пластиковым инструментом можно открыть интернет-банкинг. Он поможет вам оплачивать услуги и покупки в интернете. Для этого нужно проконсультироваться с менеджером. Сайт дает возможность контролировать состояние счета и осуществленные операции, совершать коммунальные платежи, оплачивать интернет, телефонную связь, переводить финансы на другие средства и т.д. Интернет-банкинг сэкономит ваше время!

Где открыть это платежное средство?

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