|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|нет
|0 - 2 987
|до 10%
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8 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Чтобы сэкономить свое время и нервы при получении заработка, откройте зарплатную дебетовую карту в Росбанке. С ее помощью вы существенно облегчите задачу обеим сторонам и ускорите процесс перевода денег. Вам больше не придется занимать очередь в бухгалтерию, так как перечисление может происходить без вашего присутствия. Так же на пластик можно переводить премии, деньги на оплачиваемый отпуск или командировку. Банки во многом лояльны при предоставлении данного предложения и обеспечивают некоторые бонусы.
Какие имеются преимущества у платежного инструмента?
Держатель этого средства получает следующие преимущества:
Интернет-банк
Вместе с пластиковым инструментом можно открыть интернет-банкинг. Он поможет вам оплачивать услуги и покупки в интернете. Для этого нужно проконсультироваться с менеджером. Сайт дает возможность контролировать состояние счета и осуществленные операции, совершать коммунальные платежи, оплачивать интернет, телефонную связь, переводить финансы на другие средства и т.д. Интернет-банкинг сэкономит ваше время!
Где открыть это платежное средство?
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