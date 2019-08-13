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Зарплатные карты в в Росбанке

Банк: Росбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 нет 0 - 2 987 до 10%
  • для путешествий
8 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Чтобы сэкономить свое время и нервы при получении заработка, откройте зарплатную дебетовую карту в Росбанке. С ее помощью вы существенно облегчите задачу обеим сторонам и ускорите процесс перевода денег. Вам больше не придется занимать очередь в бухгалтерию, так как перечисление может происходить без вашего присутствия. Так же на пластик можно переводить премии, деньги на оплачиваемый отпуск или командировку. Банки во многом лояльны при предоставлении данного предложения и обеспечивают некоторые бонусы.

Какие имеются преимущества у платежного инструмента?

Держатель этого средства получает следующие преимущества:

  • им можно расплачиваться за рубежом. При этом либо используется рублевый счет, либо прикрепляется дополнительный счет в валюте, чтобы не терять деньги при транзакции;
  • если вы покидаете дом, вся сумма всегда с вами, не нужно пересчитывать купюры;
  • существует система cashback, благодаря которой часть потраченного капитала возвращается назад. Поэтому не спешите переводить весь заработок в наличные сразу же после получения. Кэшбэк действует в заведениях (ресторанах, кафе, магазинах, кинотеатрах и т.д.), имеющих договоренность с вашей банковской организацией. Как правило, полный список партнеров представлен на сайте организации;
  • предусмотрен овердрафт. То есть получение дополнительного капитала в долг, если не хватает на оплату покупки или услуги. Будьте внимательны: долг отдается под проценты и автоматически погашается со следующей заработной платы. При этом овердрафт не может быть больше двух зарплат.

    • Интернет-банк

    Вместе с пластиковым инструментом можно открыть интернет-банкинг. Он поможет вам оплачивать услуги и покупки в интернете. Для этого нужно проконсультироваться с менеджером. Сайт дает возможность контролировать состояние счета и осуществленные операции, совершать коммунальные платежи, оплачивать интернет, телефонную связь, переводить финансы на другие средства и т.д. Интернет-банкинг сэкономит ваше время!

    Где открыть это платежное средство?

    Сайт banki.ru нацелен на то, чтобы максимально облегчить поиск подходящего финансового предложения. У нас вы найдете информацию о процессе открытия, стоимости обслуживания, тарифе, отзывы других клиентов и т.д. Сравнив все критерии, вы точно подберете самый выгодный вариант!

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