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Зарплатные карты в в Связь-Банке

Банк: Связь-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 0 - 1 788 до 10% нет
6 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Зарплатная дебетовая карта в Связь-Банке идеально подойдет тем, кто давно хочет облегчить процесс получения денег. Вам больше не придется отстаивать очереди к бухгалтеру, так как теперь перевод заработной платы может осуществляться без вашего присутствия. Открыть платежное средство несложно, не потребуется много времени или документов, зато оно добавит удобства и лёгкости вашей жизни.

Бонусные системы

К пластику часто прилагаются различные бонусы. Например, очень полезна система кэшбэка. Если вы расплачиваетесь пластиковым инструментом, а не наличными, то процент от потраченного капитала возвращается. Обычно это от 1 до 10 процентов. Такая услуга распространяется только на те фирмы, которые сотрудничают с вашим банком. Список кафе, магазинов, ресторанов, кинотеатров и других заведений, имеющих соглашение, можно найти на сайте банковского учреждения.

Также в том случае, когда вам не хватает денег оплатить какую-либо покупку, есть возможность получить заемные средства. Эта система называется овердрафт. Он не может превышать двукратный размер вашей зарплаты. Будьте осторожны, прежде чем запрашивать средства в долг: они выдаются под проценты. Погашение производится автоматически после получения заработной платы.

Интернет-банкинг

Вместе с получением платежного средства можно завести онлайн-банк. Вы открываете личный кабинет на сайте банка, который дает возможность оплачивать счета, штрафы, сотовую связь, не выходя из дома. Также вы будете проверять состояние баланса и произведенных операций онлайн. Интернет-банкинг сэкономит ваше время.

Можно ли пользоваться пластиком за границей?

Этот вопрос нередко возникает у тех, кто по долгу службы часто бывает в командировках за рубежом. Конечно, можно. Более того, многие заводят этот инструмент именно для того, чтобы удобнее было расплачиваться в другой стране. Есть два варианта использования:

  • вы можете продолжать пользоваться счетом в рублях. При оплате происходит стандартная конвертация;
  • если же вы не хотите терять часть капитала из-за конвертации, откройте дополнительный валютный счет. На него можно сразу помещать доллары или евро.

    • Где выдают пластик?

    На сайте banki.ru составлен полный список банковских организаций, в которых вы можете получить пластиковое средство. У нас представлены все необходимые данные, требующиеся клиентам для ознакомления:

  • срок и стоимость открытия;
  • стоимость годового обслуживания;
  • именной или неименной продукт;
  • тариф и многое другое.

    • Мы поможем найти то, что подойдет под все ваши требования!

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