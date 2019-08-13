Россия
Вход
Поиск

Зарплатные карты в в банке Таврический Банк

Банк: Таврический Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 8% 0 нет нет
4 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Зарплатные карты в в банке Таврический Банк в городах:

Подробнее

Зарплатная дебетовая карта в банке Таврический Банк поможет вам в получении своего заработка. Благодаря ей вы получаете возможность существенно облегчить и ускорить этот процесс. Вам больше не нужно будет стоять в очереди в бухгалтерский отдел или носить с собой большое количество наличных, так как нужная сумма всегда будет под рукой.

О чем следует знать обладателю данного платежного средства?

Если вы собрались открывать пластик, то стоит ознакомиться с некоторыми функциями и бонусами, которыми он обладает:

  • к нему можно привязать дополнительное платежное средство, чтобы им пользовался член вашей семьи. При этом вы будете получать отчеты обо всех тратах;
  • если вы захотите снять наличные, то следует делать это в банкоматах, принадлежащих вашему банку. Это поможет вам сэкономить, так как в них меньше комиссия;
  • обеспечена высокая безопасность. Счетом не смогут воспользоваться, не зная пароля. Даже если пластиковый инструмент украдут, вы всегда можете позвонить в финансовую организацию и заблокировать свой капитал. Так, злоумышленник не сможет воспользоваться вашими начислениями;
  • пластик действует и за границей. Вы можете расплачиваться им и в других странах. При этом можно продолжать использовать рублевый счет или открыть валютный, чтобы сразу переводить на него доллары или евро. Когда вы выезжаете за границу, имеющиеся на счету средства не нужно декларировать;

    • Интернет-банкинг

    Вместе с открытием пластикового инструмента можно завести интернет-банк. Для этого следует проконсультироваться с менеджером, который все разъяснит. Возможно, вам выдадут дополнительный пароль для безопасности. Онлайн-банкинг позволяет оплачивать штрафы, коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, не выходя из дома. Вы существенно сэкономите время.

    Список организаций, где можно открыть данное средство

    Создатели сайта banki.ru составили самую обширную и точную базу банковских учреждений, где осуществляют услугу по открытию пластика. У нас вы найдете информацию о:

  • стоимости годового обслуживания;
  • цене и сроке выпуска;
  • тарифе;
  • именной или неименной продукт;
  • системе бонусов и многое другое.

    • Если у вас есть какие-либо требования к продукту, воспользуйтесь фильтром. Мы разработали его, чтобы максимально упростить поиски. С его помощью вы точно подберете самый подходящий вариант.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ