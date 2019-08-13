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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Зарплатная дебетовая карта в банке Таврический Банк поможет вам в получении своего заработка. Благодаря ей вы получаете возможность существенно облегчить и ускорить этот процесс. Вам больше не нужно будет стоять в очереди в бухгалтерский отдел или носить с собой большое количество наличных, так как нужная сумма всегда будет под рукой.
О чем следует знать обладателю данного платежного средства?
Если вы собрались открывать пластик, то стоит ознакомиться с некоторыми функциями и бонусами, которыми он обладает:
Интернет-банкинг
Вместе с открытием пластикового инструмента можно завести интернет-банк. Для этого следует проконсультироваться с менеджером, который все разъяснит. Возможно, вам выдадут дополнительный пароль для безопасности. Онлайн-банкинг позволяет оплачивать штрафы, коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, не выходя из дома. Вы существенно сэкономите время.
Список организаций, где можно открыть данное средство
Создатели сайта banki.ru составили самую обширную и точную базу банковских учреждений, где осуществляют услугу по открытию пластика. У нас вы найдете информацию о:
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