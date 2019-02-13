Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Кредит Европа Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Кредит Европа Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
6 дебетовых карт
Card Plus
Mastercard World
183 заявки за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,7%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|800
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|90
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|800
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|90
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Кредит Европа Банка
Оценка: 5 Проверяется
Постоянно хожу в отделении банка в здании Меги.Часто оформляю там цессии.Сотрудницы банка красивые,внимательные,отзывчивые и быстро все оформляют.По всем вопросам готовы... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Спасибо за отличное обслуживание. Помогли разобраться и подключить интернет-банк, теперь смогу оплачивать кредит без комиссии. Внимательно отнеслись к моей просьбе. Выполнили... Весь отзыв
36 822
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