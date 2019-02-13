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Дебетовые карты в Кредит Европа Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Кредит Европа Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Mastercard World «Card Plus» — Кредит Европа Банк
Card Plus
Mastercard World
183 заявки за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,7% 0 есть нет
Visa Classic — Кредит Европа Банк
Cash Card Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 800 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
Mastercard Gold — Кредит Европа Банк
Cash Card Mastercard Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 90 нет нет
Mastercard Standard — Кредит Европа Банк
Cash Card Standard
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 800 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
Visa Gold — Кредит Европа Банк
Cash Card Visa Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 90 нет нет
MasterCard Standard Unembossed — Кредит Европа Банк
Cash Card (моментальная)
Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Кредит Европа Банка

Оценка: 5 Проверяется
Благодарю Кредит Европа Банк за высочайший профессионализм на всех уровнях, особенно службу безопасности, которая оперативно отреагировала на нештатную ситуацию. Мою карту украли и... Весь отзыв
Все отзывы
36 822

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