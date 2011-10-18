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Дебетовые карты в Кредит Урал Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Кредит Урал Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

14 дебетовых карт

Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Кредит Урал Банк
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 20 - 50 нет нет
Visa Gold — Кредит Урал Банк
Золотая
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 300 - 2 400 есть нет
доллар США нет 34 - 36 есть нет
евро нет 30 - 31 есть нет
China UnionPay — Кредит Урал Банк
Золотая China
UnionPay Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 26 нет нет
Visa Classic «Карта тинейджера» — Кредит Урал Банк
Карта тинейджера
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 840 есть нет
MasterCard Standard — Кредит Урал Банк
Классическая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 11 нет нет
евро нет 9 нет нет
China UnionPay — Кредит Урал Банк
Классическая China
UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 9 нет нет
евро нет 8 нет нет
MasterCard Standard Unembossed — Кредит Урал Банк
Классическая Unembossed
Visa Unembossed , Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 240 нет нет
Классическая с индивидуальным дизайном
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет нет
доллар США нет 13 нет нет
евро нет 12 нет нет
Мир Классическая — Кредит Урал Банк
Мир Classic
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
Мир Премиальная — Кредит Урал Банк
Мир Premium
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 950 нет нет
Мир «Для работников бюджетной сферы» — Кредит Урал Банк
Мир для бюджетников
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир «Пенсионная» — Кредит Урал Банк
Мир Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,6% 0 нет нет
Мир «Студенческая» — Кредит Урал Банк
Мир Студенческая
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Electron «Школьная» — Кредит Урал Банк
Школьная
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 840 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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