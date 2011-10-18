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Дебетовые карты в Дальневосточном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Дальневосточном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

12 дебетовых карт

Виртуальная
Visa Internet
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 30 нет нет
Visa Classic — Дальневосточный Банк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 7 нет нет
Visa Electron — Дальневосточный Банк
Дебетовая Electron
Visa Electron Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
доллар США нет 3 нет нет
евро нет 3 нет нет
Visa Gold — Дальневосточный Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 26 нет нет
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Дебетовая Мир с cash back
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 999 есть нет
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Пенсионная Семейная команда
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет
  • заправки
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Пенсионная Семейная команда Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 есть нет
Мир Премиальная «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Семейная команда Золотая
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 639 нет
  • заправки
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Семейная команда Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 99 нет
  • заправки
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Семейная команда (предоплаченная)
Visa Classic , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • заправки
Мир Премиальная «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Семейная команда Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 999 нет
  • заправки
Мир Премиальная «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Семейная команда Серебряная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 539 нет
  • заправки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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