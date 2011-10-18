Современный рынок банковских услуг предлагает множество предложений по дебетовым картам. Основное отличие между этими продуктами состоит в условиях обслуживания.
Повышенным спросом у россиян пользуются дебетовки Дальневосточного Банка. Учитывая поставленные цели и свои финансовые возможности, каждый клиент этой компании может подобрать доступное и удобное в плане использования изделие.
На что обратить внимание при выборе
Ознакомиться с характеристиками предлагаемых тарифов заинтересованные лица могут на сайте Banki.ru. Наш проект тесно сотрудничает с данной финансовой организацией и предоставляет актуальную информацию обо всех ее продуктах.
Перед оформлением онлайн-заявки на выпуск пластика рекомендуется внимательно изучить все действующие предложения, оценить их достоинства и недостатки с учетом собственных интересов. Важно учитывать:
• цену за обслуживание;
• бонусы, кешбэки;
• валюту;
• срок действия;
• наличие опции «Овердрафт»;
• начисление процентов на остаток.
Это поможет определить дебетовку, пользоваться которой будет не только удобно, но и очень выгодно. Затем заказчик может обработать развернутую электронную анкету и отправить ее в банк. Менеджер свяжется с ним в течение дня.