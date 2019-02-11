Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в банке «ФК Открытие»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «ФК Открытие». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
19 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 500
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 8
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 7
|нет
|
Travel, тарифный план Премиум
Visa Signature
14 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 30 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 480
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 480
|нет
|
Travel, тарифный план Оптимальный
Visa Gold
10 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 3 588
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 72
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 72
|нет
|
Лукойл, тарифный план Премиум
Mastercard World Black Edition
4 заявки за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 30 000
|нет
|
Лукойл, тарифный план Оптимальный
Mastercard Gold
2 заявки за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 3 588
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 30 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 480
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 480
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 778
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 29 400
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 3 588
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 30 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 3 588
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 30 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 3 588
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 30 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 4%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 4%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «ФК Открытие»
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить свою благодарность сотрудникам данного офиса, поблагодарить за их внимательность, профессионализм и качественное обслуживание клиентов банка. Являясь постоянным... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Пришел в январе в отделение Открытия, чтобы переоформить пенсионную карту на карту МИР (сейчас всех в добровольно принудительном порядке на нее переводят). Сотрудница сказала, что... Весь отзыв
86 728
Похожие продукты других банков: Банк Зенит, Банк ДОМ.РФ, Экспобанк.
Другие продукты: Автокредиты