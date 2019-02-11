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Дебетовые карты в банке «ФК Открытие»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «ФК Открытие». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

19 дебетовых карт

Visa Gold «Opencard» — Банк «ФК Открытие»
Opencard
Visa Gold , Mastercard World , Мир
35 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 500 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 8 нет
  • другое
евро нет 0 - 7 нет
  • другое
Visa Signature «Travel» — ФК Открытие
Travel, тарифный план Премиум
Visa Signature
14 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 30 000 нет
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 480 нет
  • для путешествий
евро нет 0 - 480 нет
  • для путешествий
Visa Gold «Travel» — ФК Открытие
Travel, тарифный план Оптимальный
Visa Gold
10 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 3 588 нет
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 72 нет
  • для путешествий
евро нет 0 - 72 нет
  • для путешествий
Mastercard World Black Edition «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Лукойл, тарифный план Премиум
Mastercard World Black Edition
4 заявки за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 30 000 нет
  • заправки
Mastercard Gold «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Лукойл, тарифный план Оптимальный
Mastercard Gold
2 заявки за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 3 588 нет
  • заправки
Mastercard World «MnogoCard» — Банк «ФК Открытие»
Mnogocard
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 нет
  • другое
Opencard Премиум
Visa Signature , Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 30 000 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 480 нет
  • другое
евро нет 0 - 480 нет
  • другое
SVO Club
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 778 нет
  • для путешествий
  • другое
SVO Club Premium
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 29 400 нет
  • для путешествий
Mastercard World «UTair» — Банк «ФК Открытие»
UTair, тарифный план Оптимальный
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 3 588 нет
  • для путешествий
Mastercard World Black Edition «UTair» — Банк «ФК Открытие»
UTair, тарифный план Премиум
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 30 000 нет
  • для путешествий
Mastercard World «Карта Гладиатора» — Банк «ФК Открытие»
Карта Гладиатора Оптимальный
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 3 588 нет
  • другое
Mastercard World «Карта Гладиатора» — Банк «ФК Открытие»
Карта Гладиатора Премиум
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 30 000 нет
  • другое
Mastercard World «Карта РЖД» — Банк «ФК Открытие»
Карта РЖД, тарифный план Оптимальный
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 3 588 нет
  • для путешествий
Mastercard World Black Edition «Карта РЖД» — Банк «ФК Открытие»
Карта РЖД, тарифный план Премиум
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 30 000 нет
  • для путешествий
Mastercard Standard «Много.ру» — Банк «ФК Открытие»
Много.ру
Mastercard Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
Мир — Банк «ФК Открытие»
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 есть нет
Мир Классическая — Банк «ФК Открытие»
Пенсионная Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 есть нет
Мир Классическая — Банк «ФК Открытие»
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «ФК Открытие»

Оценка: 5 Проверяется
Пришло смс- предложение от банка на кредитование по выгодной процентной ставке. Обратился в ближайшее отделение по ул. 8 марта 2/10. В очереди простоял недолго и попал к сотруднику... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить свою благодарность сотрудникам данного офиса, поблагодарить за их внимательность, профессионализм и качественное обслуживание клиентов банка. Являясь постоянным... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Пришел в январе в отделение Открытия, чтобы переоформить пенсионную карту на карту МИР (сейчас всех в добровольно принудительном порядке на нее переводят). Сотрудница сказала, что... Весь отзыв
Все отзывы
86 728

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