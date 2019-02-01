Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Газпромбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Газпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
25 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 500
|нет
|
|доллар США
|нет
|23
|нет
|
|евро
|нет
|20
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|85 - 160
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|1 - 2
|нет
|нет
|евро
|нет
|1 - 2
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 4 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 788
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 200
|нет
|
|доллар США
|нет
|18
|нет
|
|евро
|нет
|16
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|9 500 - 12 600
|нет
|
|доллар США
|нет
|142 - 188
|нет
|
|евро
|нет
|124 - 165
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|400
|нет
|
|доллар США
|нет
|6
|нет
|
|евро
|нет
|5
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 200
|нет
|
|доллар США
|нет
|18
|нет
|
|евро
|нет
|16
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 788
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 5 988
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|15
|нет
|нет
|евро
|нет
|13
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|120 - 180
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|2 - 3
|нет
|нет
|евро
|нет
|2 - 2
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 5 988
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|15 000 - 25 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|226 - 376
|нет
|нет
|евро
|нет
|199 - 332
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600 - 1 050
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|9 - 16
|нет
|нет
|евро
|нет
|8 - 14
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 800 - 7 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|42 - 105
|нет
|нет
|евро
|нет
|37 - 93
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|120 - 180
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|2 - 3
|нет
|нет
|евро
|нет
|2 - 2
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 300
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|17
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|120 - 180
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|2 - 3
|нет
|нет
|евро
|нет
|2 - 2
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|850 - 1 300
|нет
|
|доллар США
|нет
|13 - 20
|нет
|
|евро
|нет
|11 - 17
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 800 - 7 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|42 - 105
|нет
|
|евро
|нет
|37 - 93
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|7 500 - 12 600
|нет
|
|доллар США
|нет
|113 - 190
|нет
|
|евро
|нет
|100 - 168
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Газпромбанка
Оценка: 5
Возникла неприятная ситуация: при переводе денежных средств со стороннего банка на карту Газпромбанка, ошиблись номером карты. Долго не могли решить проблему в банке, где произошел... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Хочу поблагодарить сотрудников отделения Газпромбанка на Шаболовской за качественную и оперативную работу, которые всегда очень внимательны к своим клиентам и готовы... Весь отзыв
79 365
Похожие продукты других банков: Росбанк, ЮниКредит Банк, Еврофинанс Моснарбанк.
Другие продукты: Кредиты для бизнеса, Кредитные карты