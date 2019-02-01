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Дебетовые карты в Газпромбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Газпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

25 дебетовых карт

Visa Gold «Travel Miles» — Газпромбанк
Travel Miles
Visa Gold , Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет
  • для путешествий
доллар США нет 23 нет
  • для путешествий
евро нет 20 нет
  • для путешествий
Mastercard Virtual «WebCard» — Газпромбанк
WebCard
Visa Internet , Mastercard Internet
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 85 - 160 нет нет
доллар США нет 1 - 2 нет нет
евро нет 1 - 2 нет нет
Mastercard Platinum «Газпромнефть» — Газпромбанк
Автодрайв
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 4 188 нет
  • заправки
Visa Gold «Все ваше» — Газпромбанк
Все ваше
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 788 есть нет
Mastercard World «Газпромнефть» — Газпромбанк
Газпромнефть
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 нет
  • заправки
доллар США нет 18 нет
  • заправки
евро нет 16 нет
  • заправки
Mastercard Platinum «Газпромнефть» — Газпромбанк
Газпромнефть Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 9 500 - 12 600 нет
  • заправки
доллар США нет 142 - 188 нет
  • заправки
евро нет 124 - 165 нет
  • заправки
Mastercard World «Газпромнефть» — Газпромбанк
Газпромнефть Unembossed
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет
  • заправки
доллар США нет 6 нет
  • заправки
евро нет 5 нет
  • заправки
Visa Classic «Леопардесса Бэри» — Газпромбанк
Леопардесса Бэри
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 нет
  • благотворительность
доллар США нет 18 нет
  • благотворительность
евро нет 16 нет
  • благотворительность
Мама и малыш
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 788 есть
  • другое
Мама и малыш Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 5 988 есть
  • другое
Мир Классическая — Газпромбанк
Мир
Мир Классическая , Мир-Maestro , Мир-JCB
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 13 нет нет
Мир-Maestro — Газпромбанк
Мир-Maestro Unembossed
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 120 - 180 нет нет
доллар США нет 2 - 3 нет нет
евро нет 2 - 2 нет нет
Visa Platinum «Много бывает» — Газпромбанк
Много бывает
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 5 988 есть нет
Мир-Maestro «Пенсионная» — Газпромбанк
Пенсионная
Visa Unembossed , Mastercard Unembossed , Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
MasterCard Gift «Подарочная карта» — Газпромбанк
Предоплаченная
Mastercard Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
MasterCard Gift «Подарочная карта» — Газпромбанк
Предоплаченная (без идентификации)
Mastercard Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Visa Platinum «Премиум» — Газпромбанк
Премиум
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 15 000 - 25 000 нет нет
доллар США нет 226 - 376 нет нет
евро нет 199 - 332 нет нет
JCB Classic — Газпромбанк
Расчетная
Visa Classic , Mastercard Standard , JCB Standard , UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 - 1 050 нет нет
доллар США нет 9 - 16 нет нет
евро нет 8 - 14 нет нет
JCB Gold — Газпромбанк
Расчетная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold , JCB Gold , UnionPay Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 800 - 7 000 нет нет
доллар США нет 42 - 105 нет нет
евро нет 37 - 93 нет нет
Mastercard Standard Unembossed — Газпромбанк
Расчетная Umembossed
Visa Unembossed , Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 120 - 180 нет нет
доллар США нет 2 - 3 нет нет
евро нет 2 - 2 нет нет
Visa Classic «Расчетная с индивидуальным дизайном» — Газпромбанк
Расчетная с индивидуальным дизайном
Visa Classic , Mastercard Standard , JCB Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 300 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 17 нет нет
Mastercard Standard Unembossed «Тройка» — Газпромбанк
Тройка
Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 120 - 180 нет нет
доллар США нет 2 - 3 нет нет
евро нет 2 - 2 нет нет
Visa Classic «Уральские авиалинии» — Газпромбанк
Уральские авиалинии
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 850 - 1 300 нет
  • для путешествий
  • благотворительность
доллар США нет 13 - 20 нет
  • для путешествий
  • благотворительность
евро нет 11 - 17 нет
  • для путешествий
  • благотворительность
Visa Gold «Уральские авиалинии» — Газпромбанк
Уральские авиалинии Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 800 - 7 000 нет
  • для путешествий
доллар США нет 42 - 105 нет
  • для путешествий
евро нет 37 - 93 нет
  • для путешествий
Mastercard Platinum «Уральские авиалинии» — Газпромбанк
Уральские авиалинии Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 7 500 - 12 600 нет
  • для путешествий
доллар США нет 113 - 190 нет
  • для путешествий
евро нет 100 - 168 нет
  • для путешествий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Газпромбанка

Оценка: 5
Возникла неприятная ситуация: при переводе денежных средств со стороннего банка на карту Газпромбанка, ошиблись номером карты. Долго не могли решить проблему в банке, где произошел... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Хочу поблагодарить сотрудников отделения Газпромбанка на Шаболовской за качественную и оперативную работу, которые всегда очень внимательны к своим клиентам и готовы... Весь отзыв
Все отзывы
79 365

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