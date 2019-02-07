Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Хоум Кредит Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Хоум Кредит Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
9 дебетовых карт
Польза
Visa Platinum
809 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 990
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 1 089
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|евро
|0,2%
|25
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|доллар США
|0,5%
|25
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0
|нет
|нет
|евро
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 590
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Хоум Кредит Банка
Оценка: 5 Проверяется
Всем доброго времени суток. В 2009 году взяла первый свой потребительский кредит на приобретение ноутбука. Условия меня устроили, качество обслуживания на высшем уровне... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Я, Л-в Эдуард В., являюсь клиентом вашего Банка. Хочу выразить огромную благодарность сотруднику Н-зе Виолетте за прекрасное обслуживание, хороший приём, компетентность в каждом... Весь отзыв
70 474
Похожие продукты других банков: Банк «Возрождение», Московский Кредитный Банк, Росгосстрах Банк.
Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Ипотека