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Дебетовые карты в Хоум Кредит Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Хоум Кредит Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Visa Platinum «Польза» — Хоум Кредит Банк
Польза
Visa Platinum
809 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 990 есть
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
Visa Platinum «CoinKeeper» — Хоум Кредит Банк
CoinKeeper
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 089 нет
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
MasterCard Gold — Хоум Кредит Банк
Mastercard Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
евро 0,2% 25 нет нет
Visa Gold — Хоум Кредит Банк
Visa Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
доллар США 0,5% 25 нет нет
Visa Platinum «Зеленая польза» — Хоум Кредит Банк
Зеленая польза
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 нет
  • другое
Mastercard Standard Unembossed «Ключ» — Хоум Кредит Банк
Ключ
Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Мир — Хоум Кредит Банк
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Мир — Хоум Кредит Банк
Мир (неименная)
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Classic «Польза InGame» — Хоум Кредит Банк
Польза InGame
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 590 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Хоум Кредит Банка

Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте) Являюсь клиентом вашего банка давно, пользуюсь дебетовой картой Космос! Условия крутые) снятие, пополнение и конечно же  процент на остаток💥 Всегда обращаюсь в... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Всем доброго времени суток.  В 2009 году взяла первый свой потребительский кредит на приобретение ноутбука. Условия меня устроили, качество обслуживания на высшем уровне... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Я, Л-в Эдуард В., являюсь клиентом вашего Банка. Хочу выразить огромную благодарность сотруднику Н-зе Виолетте за прекрасное обслуживание, хороший приём, компетентность в каждом... Весь отзыв
Все отзывы
70 474

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