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Дебетовые карты в Плюс Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Плюс Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Visa Classic — Плюс Банк
Партнер
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 18 нет нет
Visa Gold — Плюс Банк
Партнер Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 90 нет нет
Мир Классическая — Плюс Банк
Партнер Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 800 нет нет
Visa Classic — Плюс Банк
Партнер (неперсонализированная)
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 18 нет нет
Мир Классическая — Плюс Банк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Плюс Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Несколько раз в течение нескольких лет, перед выездом за границу пользовалась услугам банка при покупке валюты, и евро и долларов. Плюс банк имеет всегда один из наивыгоднейших... Весь отзыв
Все отзывы
7 098

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