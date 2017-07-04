Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Плюс Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Плюс Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|18
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|5 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|100
|нет
|нет
|евро
|нет
|90
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|800
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|18
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 4%
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Плюс Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Несколько раз в течение нескольких лет, перед выездом за границу пользовалась услугам банка при покупке валюты, и евро и долларов. Плюс банк имеет всегда один из наивыгоднейших... Весь отзыв
Оценка: 5
Хотелось бы сказать данному банку спасибо за лояльность и хорошее отношение к своим клиентам. Я работаю с Плюс Банком в городе Тюмени не первый год, и никогда не было к ним... Весь отзыв
7 098
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