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Дебетовые карты в Почта Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Почта Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

11 дебетовых карт

Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Почта Банк
Онлайн-карта
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир «Пятёрочка» — Почта Банк
Пятёрочка
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет
  • супермаркеты
Мир — Почта Банк
Индивидуальный зарплатный проект
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 есть нет
Visa Classic «Карта геймера» — Почта Банк
Карта геймера
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 500 нет нет
Карта геймера (виртуальная)
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Platinum «Карта для покупок» — Почта Банк
Карта для покупок
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
Visa Classic «Марки» — Почта Банк
Марки
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет
  • супермаркеты
  • другое
Мир — Почта Банк
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 - 700 нет нет
Мир — Почта Банк
Мир (ТП Пенсионный)
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 300 есть нет
Visa Virtual (Virtuon) «Онлайн-карта 2.0» — Почта Банк
Онлайн-карта 2.0
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Онлайн-карта 2.0 с индивидуальным дизайном
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 100 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Почта Банка

Оценка: 5 Проверяется
Я давно клиент Почта Банка,получаю пенсию.Каждый месяц прихожу в отделение банка снимать пенсию.Спасибо большое за работу у банкомата сотрудников в отделении на пр.Ленина 12 в... Весь отзыв
Все отзывы
88 346

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