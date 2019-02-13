



Среди продуктов, предлагаемых в Райффайзенбанке, дебетовые карты занимают особое место. Лиц, которые только планируют заказать пластик, может удивить такое разнообразие. И дело не только в разном дизайне — есть более важные отличия между выпускаемыми дебетовками. Имеются в виду:

• стоимость изготовления и обслуживания (ежемесячного, годового);



• процент, начисляемый на остаток;



• предоставляемые льготы;



• тип платежной системы;



• валюта.



Благодаря широкому ассортименту, каждый клиент банка может выбрать доступное и удобное изделие и даже получать бонусы за пользование им при совершении покупок в магазинах, безналичной оплате товаров и услуг.



Заказ через интернет



Чтобы подать заявку на выпуск пластика, не выходя из дома, воспользуйтесь нашим сервисом. Banki.ru напрямую сотрудничает с этим банком и перенаправляет его сотрудникам анкеты, заполняемые потенциальными заказчиками.



Просто определитесь с типом дебетовки и обработайте электронную форму. Перед отправкой проверьте, верно ли указаны контакты, данные паспорта. В течение суток менеджер позвонит вам, чтобы рассказать о выбранном тарифе, уточнить, по какому адресу вам удобнее всего забрать новую карту.

