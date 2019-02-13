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Дебетовые карты в Райффайзенбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Райффайзенбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

14 дебетовых карт

Visa Gold «#ВСЁСРАЗУ» — Райффайзенбанк
Всё сразу
Visa Gold
170 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 500 есть
  • для путешествий
  • другое
  • супермаркеты
Mastercard World «Карта Buy&Fly» — Райффайзенбанк
Buy&Fly
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 588 нет
  • для путешествий
Mastercard World «Карта Buy&Fly» — Райффайзенбанк
Buy&Fly Premium Direct
Mastercard World Premium
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 588 - 21 588 нет
  • для путешествий
Mastercard World «Карта Buy&Fly» — Райффайзенбанк
Buy&Fly WBE
Mastercard World Premium
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 588 - 60 000 нет
  • для путешествий
Mastercard Gold — Райффайзенбанк
Gold Package
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 6 000 есть нет
доллар США нет 0 - 91 есть нет
евро нет 0 - 80 есть нет
MasterCard Standard «Kids / Teens» — Райффайзенбанк
Kids / Teens (детская)
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 490 - 990 есть нет
MasterCard Black Edition «Black Edition Premium» — Райффайзенбанк
Premium
Visa Platinum , Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 60 000 нет нет
доллар США нет 0 - 914 нет нет
евро нет 0 - 798 нет нет
Visa Platinum «Premium Direct» — Райффайзенбанк
Premium Direct
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 18 000 нет нет
доллар США нет 0 - 275 нет нет
евро нет 0 - 240 нет нет
Visa Classic «Travel Card» — Райффайзенбанк
Travel
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет
  • для путешествий
Visa Classic «Travel Card» — Райффайзенбанк
Travel (пакет Оптимальный)
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 - 1 700 нет
  • для путешествий
Mastercard Standard — Райффайзенбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 708 - 750 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
Mastercard Standard — Райффайзенбанк
Дебетовая (пакет Оптимальный)
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 200 нет нет
доллар США нет 0 - 18 нет нет
евро нет 0 - 16 нет нет
Мир — Райффайзенбанк
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 750 нет нет
Visa Gift «Подарочная» — Райффайзенбанк
Подарочная
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Райффайзенбанка

Оценка: 5 Проверяется
Кобрендовая картаЕщё до нового года я решила завести себе новую карту совместную карту Лента-Райффайзенбанк, которую в ленте постоянно рекламируют. Купила карточку на кассе, все... Весь отзыв
Все отзывы
63 106

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