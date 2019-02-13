Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Райффайзенбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Райффайзенбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
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|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 500
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 588
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 588 - 21 588
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 588 - 60 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 6 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 91
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 80
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|490 - 990
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 60 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 914
|нет
|нет
|евро
|нет
|0 - 798
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 18 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 275
|нет
|нет
|евро
|нет
|0 - 240
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500 - 1 700
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|708 - 750
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|25
|нет
|нет
|евро
|нет
|25
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 200
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 18
|нет
|нет
|евро
|нет
|0 - 16
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 750
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Райффайзенбанка
Оценка: 5 Проверяется
Кобрендовая картаЕщё до нового года я решила завести себе новую карту совместную карту Лента-Райффайзенбанк, которую в ленте постоянно рекламируют. Купила карточку на кассе, все... Весь отзыв
Оценка: 5
В связи с тем, что нахожусь за границей и уже почти не пользуюсь российскими картами - то нужно было отключить эти карты, чтобы зазря не платить. В результате 5 минутного... Весь отзыв
63 106
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