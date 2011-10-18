



Дебетовая карта в РН Банке – многофункциональный инструмент, который предоставляет возможность не только оплаты товаров, услуг и снятия наличных, но и много других интересных для держателя пластика функций. С помощью дебетовой карты РН Банка вы можете накапливать всевозможные бонусные баллы, оплачивать проезд в транспорте благодаря специальной бесконтактной технологии, получать проценты на остаток собственных средств. В современном мире, чтобы заказать дебетовую карту, необязательно личное посещение офиса РН Банка. Большинство клиентоориентированных банков позволяют эту услугу получить через Интернет. Чтобы открыть карту, необходимо оформить анкету-заявку, в которой будут указаны ваши личные данные. После этого с вами свяжется сотрудник РН Банка, задаст уточняющие вопросы и проконсультирует по дальнейшим действиям. Уточнить стоимость выпуска и обслуживания карты и другие тарифы можно на портале Банки.ру.

