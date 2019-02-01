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Дебетовые карты в Русском Стандарте

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Русском Стандарте. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

15 дебетовых карт

American Express Platinum Card — Русский Стандарт
American Express Platinum
American Express Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 25 000 нет
  • для путешествий
  • другое
доллар США 1% 500 нет
  • для путешествий
  • другое
евро 1% 380 нет
  • для путешествий
  • другое
Mastercard Standard «British Airways MasterCard Standard Debit Card» — Русский Стандарт
British Airways
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • для путешествий
Visa Classic «Miles & More» — Русский Стандарт
Miles & More
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • для путешествий
Visa Gold «Miles & More» — Русский Стандарт
Miles & More Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 750 нет
  • для путешествий
Visa Signature «Miles & More» — Русский Стандарт
Miles & More Signature
Visa Signature
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 9 000 нет
  • для путешествий
American Express Card «Travel card» — Русский Стандарт
Travel Card
American Express
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Visa Infinite — Русский Стандарт
Visa Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 50 000 нет
  • другое
MasterCard Standard «Банк в кармане» — Русский Стандарт
Банк в кармане
Visa Classic , Mastercard Unembossed Instant Issue , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 99 - 1 188 нет
  • сотовые операторы
  • другое
MasterCard Gold «Банк в кармане» — Русский Стандарт
Банк в кармане Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 299 - 3 588 нет
  • сотовые операторы
  • другое
MasterCard Platinum «Банк в кармане» — Русский Стандарт
Банк в кармане Multiplatinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 999 - 11 988 нет
  • сотовые операторы
  • другое
Mastercard Standard «Банк в кармане Молодежный» — Русский Стандарт
Банк в кармане Молодежный
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 499 нет
  • другое
  • сотовые операторы
Mastercard Prepaid «Вишня» — Русский Стандарт
Вишня (пополняемая)
Mastercard Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
MasterCard World «Мисс Россия» — Русский Стандарт
Мисс Россия
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 99 - 1 188 нет
  • другое
MasterCard Standard «Проездной+Тройка для Москвы» — Русский Стандарт
Проездной + Тройка
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 300 нет
  • другое
Visa Gold «Карта Кубка Конфедераций FIFA» — Русский Стандарт
Футбольная
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 99 - 1 188 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Русского Стандарта

Оценка: 5 Проверяется
На протяжении многих лет являюсь клиентом банка. Очень доволен сервисом и общей атмосферой в VIP офисе. Особую благодарность хочу выразить Леоновой Кристине которая являет собой... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Большое спасибо Орлову Владиславу из отделения на М. Сухаревской пл., д. 1, стр. 1!
Оформляла карту Центурион, все прошло очень быстро и качественно, Владислав привез все... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обратился в отделение банка "Русский Стандарт" 22.01.2019  в г.Сочи на Поярко,5. Ранее подавал запрос на кредит наличными, по которомы было принято одобрительное решение. По... Весь отзыв
Все отзывы
42 423

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