Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Русском Стандартеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Русском Стандарте. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
15 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|25 000
|нет
|
|доллар США
|1%
|500
|нет
|
|евро
|1%
|380
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|900
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 750
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|9 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|50 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|99 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|299 - 3 588
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|999 - 11 988
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|499
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|150
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|99 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 300
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|99 - 1 188
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Русского Стандарта
Оценка: 5 Проверяется
Большое спасибо Орлову Владиславу из отделения на М. Сухаревской пл., д. 1, стр. 1!
Оформляла карту Центурион, все прошло очень быстро и качественно, Владислав привез все... Весь отзыв
Оформляла карту Центурион, все прошло очень быстро и качественно, Владислав привез все... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обратился в отделение банка "Русский Стандарт" 22.01.2019 в г.Сочи на Поярко,5. Ранее подавал запрос на кредит наличными, по которомы было принято одобрительное решение. По... Весь отзыв
42 423
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