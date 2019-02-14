Дебетовые карты Сбербанка России

Сегодня в линейке карточных продуктов представлено множество видов самых разных банковских карт, среди которых Visa Classic («Виза Классик» Сбербанка), MasterCard Standard («МастерКард Стандарт») и MasterCard Gold («МастерКард Голд»), а также Visa Electron («Виза Электрон») и MasterCard Maestro («Маэстро»).



Кроме того, он предлагает оформить кобрендовые карты с компанией «Аэрофлот», с возможностью накапливать мили и в дальнейшем обменивать их на повышение класса обслуживания или бесплатные авиабилеты.



Сколько стоит и какой вариант лучше?



Стоимость годового обслуживания зависит от ее категории – например, золотая стоит дороже, чем стандартной или социальной категории. Как правило, чем выше категория и уровень защиты, тем дороже ее обслуживание. С другой стороны, продукт более высокой категории зачастую дает дополнительные привилегии своему держателю, например скидки в магазинах – партнерах. Выбор нужно делать, исходя их своих потребностей и материальных возможностей.



Бесплатная дебетовая карта Сбербанка может быть предоставлена только пенсионерам.



Если вас интересуют условия по программам, ознакомиться с ними подробно можно, посмотрев карточку конкретного выбранного варианта. В ней мы размещаем информацию не только о стоимости, но и о комиссиях за снятие наличных, процентах на остаток собственных средств и другие полезные для клиента данные.



Срок действия составляет три года. По истечении этого времени можно заказать ее перевыпуск и продолжить пользоваться.



Сколько делается? Срок изготовления обычно не больше недели. Заявление рассматривается не более двух рабочих дней. «Моментальных» дебетовых карт в линейке Сбербанка нет.



Как подать заявку?



Чтобы открыть дебетовую карту в Сбербанке, нужно написать соответствующее заявление. Сделать это можно практически в любом его офисе, которых в нашей стране огромное количество. Получить ее в режиме онлайн, без посещения отделения, пока невозможно. Следовательно, получение, также как и открытие, возможно только в офисе.



Для удобного управления счетами и картами клиент может использовать интернет-банк или мобильное приложение.





