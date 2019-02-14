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Дебетовые карты Сбербанка России

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Сбербанке России. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

15 дебетовых карт

MasterCard Standard «Momentum» — Сбербанк России
Momentum
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
доллар США нет 0 нет
  • другое
евро нет 0 нет
  • другое
Мир «Momentum» — Сбербанк России
Momentum Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
Visa Classic «Аэрофлот» — Сбербанк России
Аэрофлот
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 35 нет
  • для путешествий
  • другое
евро нет 35 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Gold «Аэрофлот» — Сбербанк России
Аэрофлот Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 нет
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 120 нет
  • для путешествий
  • другое
евро нет 120 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Signature «Аэрофлот» — Сбербанк России
Аэрофлот Signature
Visa Signature
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 12 000 нет
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 250 нет
  • для путешествий
  • другое
евро нет 250 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Classic «Тройка» — Сбербанк России
Бесконтактная с транспортным приложением
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • другое
доллар США нет 30 нет
  • другое
евро нет 30 нет
  • другое
Mastercard Gold — Сбербанк России
Золотая дебетовая
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет
  • супермаркеты
  • другое
доллар США нет 100 нет
  • супермаркеты
  • другое
евро нет 100 нет
  • супермаркеты
  • другое
Visa Classic «Карта болельщика ПБК ЦСКА» — Сбербанк России
Карта болельщика ПБК ЦСКА
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 - 1 250 нет
  • другое
доллар США нет 25 - 40 нет
  • другое
евро нет 25 - 40 нет
  • другое
Visa Platinum «Карта Visa с большими бонусами» — Сбербанк России
Карта с большими бонусами
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 900 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое
доллар США нет 100 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое
евро нет 100 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое
Visa Classic — Сбербанк России
Классическая дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 - 1 250 нет
  • другое
доллар США нет 25 - 40 нет
  • другое
евро нет 25 - 40 нет
  • другое
Mastercard Standard «Молодежная» — Сбербанк России
Молодежная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 - 650 нет
  • другое
Мир «Пенсионная» — Сбербанк России
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,5% 0 нет
  • другое
Visa Classic «Подари жизнь» — Сбербанк России
Подари жизнь
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • благотворительность
  • другое
Visa Gold «Подари жизнь» — Сбербанк России
Подари жизнь Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 000 нет
  • благотворительность
  • супермаркеты
  • другое
Visa Platinum «Подари жизнь» — Сбербанк России
Подари жизнь Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 15 000 нет
  • благотворительность
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Сбербанка России

Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность всем сотрудникам Приморского отделения номер 8635 ПАО Сбербанк за профессионализм и высокий уровень культурного обслуживания клиентов. Особую... Весь отзыв
Все отзывы
504 990

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