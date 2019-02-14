Дебетовые карты Сбербанка России

Оценка: Проверяется
Дебетовые карты Сбербанка Россииизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Сбербанке России. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
15 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|доллар США
|нет
|0
|нет
|
|евро
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|900
|нет
|
|доллар США
|нет
|35
|нет
|
|евро
|нет
|35
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 500
|нет
|
|доллар США
|нет
|120
|нет
|
|евро
|нет
|120
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|12 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|250
|нет
|
|евро
|нет
|250
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|900
|нет
|
|доллар США
|нет
|30
|нет
|
|евро
|нет
|30
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|100
|нет
|
|евро
|нет
|100
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750 - 1 250
|нет
|
|доллар США
|нет
|25 - 40
|нет
|
|евро
|нет
|25 - 40
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 900
|нет
|
|доллар США
|нет
|100
|нет
|
|евро
|нет
|100
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750 - 1 250
|нет
|
|доллар США
|нет
|25 - 40
|нет
|
|евро
|нет
|25 - 40
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|150 - 650
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3,5%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|15 000
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Сбербанка России
Оценка: 5 Проверяется
Посетил отделение на Ветеранов 114, меня обслуживал менеджер Самвел Цатурян Робертович, его работой остался крайне доволен!!! Прошу премировать... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
Заказал на сайте Сбера 10.02.19 классическую дебетовую именную карту. Необходимость в карте - работаю на фрилансе, при вопросах оплаты моих услуг обычно первый вопрос: у вас есть... Весь отзыв
504 990
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