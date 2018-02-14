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Дебетовые карты в банке «СИАБ»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «СИАБ». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

MasterCard Virtual «Виртуальная карта» — СИАБ
Виртуальная
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 39 нет нет
доллар США нет 1 нет нет
евро нет 1 нет нет
Visa Classic — СИАБ
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 960 - 1 660 нет нет
доллар США нет 12 - 37 нет нет
евро нет 12 - 37 нет нет
MasterCard Gold «Взаимная выгода» — СИАБ
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 760 нет нет
доллар США нет 60 нет нет
евро нет 60 нет нет
Visa Platinum — СИАБ
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 560 нет нет
доллар США нет 96 нет нет
евро нет 96 нет нет
Мир Классическая — СИАБ
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 720 нет нет
Мир Премиальная — СИАБ
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 2 100 нет нет
Мир Классическая — СИАБ
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «СИАБ»

Оценка: 5 Не засчитана
По-моему, самый приятный банк в Санкт-Петербурге. Очередей нет, интернет-банк удобный, обслуживание в офисах практически индивидуальное - чувствуешь себя действительно нужным... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Я пользовался кеш-бек картой данного банка примерно год. Никаких проблем кроме пополнения не возникало, вначале пополнял через терминалы лидер, благо их было много, сейчас поменьше... Весь отзыв
Все отзывы
5 369

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