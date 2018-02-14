Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в банке «СИАБ»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «СИАБ». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
7 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|39
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|1
|нет
|нет
|евро
|нет
|1
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|960 - 1 660
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|12 - 37
|нет
|нет
|евро
|нет
|12 - 37
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 760
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|60
|нет
|нет
|евро
|нет
|60
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 560
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|96
|нет
|нет
|евро
|нет
|96
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|720
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|2 100
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «СИАБ»
Оценка: 5 Не засчитана
Я пользовался кеш-бек картой данного банка примерно год. Никаких проблем кроме пополнения не возникало, вначале пополнял через терминалы лидер, благо их было много, сейчас поменьше... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Больше года пользуюсь картой SIAB CASHBACK ONLINE на тарифе Тонкий расчет.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
5 369
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