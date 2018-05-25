Вход

Дебетовые карты в банке «Союз»

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Союз». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Visa Classic — Союз
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 20 нет нет
Mastercard Gold — Союз
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 - 1 500 нет нет
доллар США нет 30 - 50 нет нет
евро нет 30 - 50 нет нет
Visa Platinum — Союз
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 7 000 нет нет
доллар США нет 200 нет нет
евро нет 200 нет нет
Mastercard Standard — Союз
Дебетовая Unembossed
Visa Unembossed , Mastercard Unembossed , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Mastercard Standard — Союз
Доходная
Visa Unembossed , Visa Classic , Mastercard Unembossed , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4,5% 750 есть нет
Mastercard Gold — Союз
Доходная Gold
Visa Unembossed , Visa Gold , Mastercard Unembossed , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,5% 2 500 есть нет
Visa Platinum — Союз
Мой бонус
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,5% 0 - 1 500 нет
  • для путешествий
  • другое
Mastercard World Black Edition «Премиальная» — Союз
Премиальная
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 13 200 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 220 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 0 - 220 нет
  • другое
  • для путешествий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Союз»

Все отзывы
9 474

Похожие продукты других банков: Авангард, МТС Банк, Хоум Кредит Банк.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса