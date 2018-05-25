Оценка:
Дебетовые карты в банке «Союз»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Союз». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
8 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000 - 1 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|30 - 50
|нет
|нет
|евро
|нет
|30 - 50
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|7 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|200
|нет
|нет
|евро
|нет
|200
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0
|нет
|нет
|евро
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 4,5%
|750
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5,5%
|2 500
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5,5%
|0 - 1 500
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 13 200
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 220
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 220
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Союз»
Оценка: 5
5 января решил пополнить долларовую карту через банкомат, в итоге банкомат завис, деньги съел, но не зачислил их.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Эта история произошла в ноябре 2013 года. Мне стали поступать звонки с неизвестного номера, и перезвонив, я узнал, что это меня побеспокоили сотрудники банка, пожелав сообщить мне... Весь отзыв
9 474
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