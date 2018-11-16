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Дебетовые карты в банке «Таврический»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Таврический». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Visa Classic — Таврический
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 20 нет нет
Mastercard Gold — Таврический
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 800 нет нет
доллар США нет 60 нет нет
евро нет 60 нет нет
Visa Gold «Купил-Накопил» — Таврический
Купил-Накопил
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 8% 0 нет нет
Мир — Таврический
Мир Классическая
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
Мир — Таврический
Мир Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 0 нет
  • другое
Mastercard Standard Unembossed «Часы» — Таврический
Часы
Mastercard Unembossed Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Таврический»

Оценка: 5 Не засчитана
Виктор - супер компетентный высокопрофессинальный сотрудник владеющий Всеми видами банковских операций и умеющий и желающий общаться с клиентами и помогать им для того чтобы... Весь отзыв
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9 273

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