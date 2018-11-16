Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в банке «Таврический»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Таврический». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
6 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 800
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|60
|нет
|нет
|евро
|нет
|60
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 8%
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|200
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,5%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Таврический»
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день!
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 5
Хотела оставить отзыв на сайте банка, но не нашла там такой опции поэтому аж специально зарегистрировалась на сайте banki.ru, где собственно и нашла нужный мне банковский продукт и... Весь отзыв
9 273
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