Оценка: Проверяется
Дебетовые карты Тинькофф банкаизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке Тинькофф Банк. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
23 дебетовые карты
Tinkoff Black Platinum
Visa Platinum
254 заявки за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 1 188
|есть
|нет
20 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 1 188
|есть
|нет
Tinkoff Black World
Mastercard World
13 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 1 188
|есть
|нет
Tinkoff Black Edition
Mastercard Black Edition
9 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 23 880
|есть
|нет
All Games
Visa Platinum
4 заявки за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 1 188
|нет
|
All Airlines
Mastercard World
3 заявки за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 3 588
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 23 880
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 11 988
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 280
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 280
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 1 188
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 1 188
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|11 988
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 1 188
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 1 188
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 23 880
|нет
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Тинькофф Банка
Оценка: 5 Проверяется
6 февраля приходит смс о списании с карты 10$ (Местоположение: будто бы картой расплатились в Гондурасе). Карта была при мне, никакие данные я нигде не оставляла.
Написала в... Весь отзыв
Написала в... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Являюсь клиентом 5 крупнейших банков, Тинькофф считаю самым лучшим во всех направлениях, начиная с банковских предложений и качества обслуживания заканчивая прекрасным П.О... Весь отзыв
158 100
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