Если вы хотите оформить дебетовую карту, ознакомиться со всеми существующими программами можно на этой странице. Самый популярный продукт – Black (или «Блэк») c возможность получения процентов на остаток собственных средств. Ранее она назвалась « Платинум». Пластик дает возможность получать cash back до 30% за любые покупки.







Стоимость обслуживания рублевой составляет 99 рублей в месяц, но плата не взимается при наличии на счете остатка не менее 30 тыс. рублей за расчетный период.







Как пополнить?







Зачислить средства на счет Тинькофф Банка можно с помощью перевода с карты, наличными у партнеров в любой из 300 тыс. точек. Пополнение также возможно бесплатным банковским переводом.







Как закрыть?







Чтобы закрыть счет, нужно отправить в фин. организацию соответствующее заявление. В офис для этого обращаться не нужно (все операции проводятся дистанционно).







Чтобы оформить, достаточно на странице выбранного варианта нажать кнопку «Оформить» и заполнить поля предоставленной анкеты. Заказать ее также можно и на официальном сайте Тинькофф Банка.







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