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Дебетовые карты в банке «Веста»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Веста». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Visa Classic — Веста
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 - 1 400 нет нет
доллар США нет 9 - 21 нет нет
евро нет 8 - 19 нет нет
Mastercard Gold — Веста
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 - 4 600 нет нет
доллар США нет 30 - 70 нет нет
евро нет 27 - 61 нет нет
Visa Infinite — Веста
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 25 000 нет нет
доллар США нет 379 нет нет
евро нет 334 нет нет
Mastercard Platinum — Веста
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 - 10 000 нет нет
доллар США нет 76 - 152 нет нет
евро нет 67 - 133 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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