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Дебетовые карты в ВТБ

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ВТБ. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Мир Премиальная «Мультикарта» — ВТБ
Зарплатная мультикарта
Visa Gold , Mastercard World , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 2 998 есть
  • для путешествий
  • другое
доллар США до 2% 0 - 45 есть
  • для путешествий
  • другое
евро 0,01% 0 - 39 есть
  • для путешествий
  • другое
Мир Премиальная «Мультикарта» — ВТБ
Мультикарта
Visa Gold , Mastercard World , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 2 988 есть
  • для путешествий
  • другое
доллар США до 2% 0 - 45 есть
  • для путешествий
  • другое
евро 0,01% 0 - 39 есть
  • для путешествий
  • другое
Mastercard World Black Edition «Мультикарта Привилегия» — ВТБ
Мультикарта Привилегия
Visa Signature , Mastercard Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 60 000 есть
  • для путешествий
  • другое
доллар США до 2% 0 - 897 есть
  • для путешествий
  • другое
евро 0,01% 0 - 789 есть
  • для путешествий
  • другое
Мир Премиальная «Мультикарта Тройка» — ВТБ
Мультикарта Тройка
Visa Gold , Mastercard World , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 2 988 есть
  • для путешествий
  • другое
доллар США до 2% 0 - 45 есть
  • для путешествий
  • другое
евро 0,01% 0 - 39 есть
  • для путешествий
  • другое
Мир Премиальная «Мультикарта» — ВТБ
Пенсионная мультикарта
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 2 241 есть
  • для путешествий
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах ВТБ

Оценка: 5 Проверяется
Хотелось бы выразить огромную благодарность, за внимательное и грамотное обслуживание, умение выслушать и оперативно ответить на возникающие вопросы -  менеджеру по зарплатным... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Савосиной Ольге хочу выразить благодарность за профессионализм, за четкую работу с клинтами. За отзывчивость, умение быстро решать вопросы клиента.За добросовестное отношение к... Весь отзыв
Все отзывы
85 424

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