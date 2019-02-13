Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в ВТБизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ВТБ. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 2 998
|есть
|
|доллар США
|до 2%
|0 - 45
|есть
|
|евро
|0,01%
|0 - 39
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 2 988
|есть
|
|доллар США
|до 2%
|0 - 45
|есть
|
|евро
|0,01%
|0 - 39
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 60 000
|есть
|
|доллар США
|до 2%
|0 - 897
|есть
|
|евро
|0,01%
|0 - 789
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 2 988
|есть
|
|доллар США
|до 2%
|0 - 45
|есть
|
|евро
|0,01%
|0 - 39
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 2 241
|есть
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах ВТБ
Оценка: 5 Проверяется
6.02.19, мы с мамой обратились в отделение банка (ДО Беляево, г. Москвы)
с несколькими совершенно разными... Весь отзыв
с несколькими совершенно разными... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Савосиной Ольге хочу выразить благодарность за профессионализм, за четкую работу с клинтами. За отзывчивость, умение быстро решать вопросы клиента.За добросовестное отношение к... Весь отзыв
85 424
Похожие продукты других банков: Русский Стандарт, Банк «ФК Открытие», Банк Зенит.