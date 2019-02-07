Вклады и депозиты

В Тинькофф Банке с ноября 2006 года, руководитель департамента клиентского обслуживания, создал его с «нуля».

В 2006 году работал в Банке «Русский Стандарт».

С 2001 по 2005 год в Московским филиале «МегаФона» руководил контактным центром. (500 сотрудников), с момента его создания.

В клиентской поддержке 15 лет, работал рядовым сотрудником на телефоне, в клиентском офисе, отвечал на письменные обращения.