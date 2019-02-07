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Вклады и депозиты

В этом разделе представлена информация о выгодных банковских вкладах физическим лицам, условиях и процентах по срочным депозитам в рублях и валюте, вкладах с опцией страхования и прочих способах вложить деньги

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9,2% «Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)» (RUB)
Газпромбанк
до 8,32% «Ваш успех» (RUB)
Газпромбанк
8,1% «Оптимальный на 1,5 года» (RUB)
Кредит Европа Банк
8,1% «Ренессанс доходный на 550 дней» (RUB)
Ренессанс Кредит
8% «Восторг для новых клиентов» (RUB)
Банк Зенит
8% «МЕГА Онлайн» (RUB)
Московский Кредитный Банк
8% «Накопительный счет» (RUB)
Московский Кредитный Банк
накопительный счет
8% «Накопительный счет» (RUB)
Ситибанк
накопительный счет
8% «Ренессанс Доходный Online на 400 дней» (RUB)
Ренессанс Кредит
8% «Ставка надолго!» (RUB)
Связь-Банк
7,75% «Классический Онлайн» (RUB)
Московский Индустриальный Банк
7,6% «Сезонный с Банки.ру» (RUB)
Банк ДОМ.РФ
7% «Вклад для новых клиентов» (RUB)
Ситибанк
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Название, банк Ставка, % Мин. сумма, ₽ Срок
8,1 100 000 1 год 6 мес. Открыть вклад
8 10 000 500 дней Открыть вклад
7,6 100 000 395 дней Открыть вклад
8 50 000 2 года Открыть вклад
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Когда сломается «долларовый пылесос»?

С начала года продолжают расти ставки по рублевым вкладам. Ждать ли симметричного повышения ставок по депозитам в долларах?

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ПАО «МИнБанк» повышает ставки по вкладам до 7,75% годовых

Повышение ставок коснулось двух самых востребованных вкладов банка — «Классического» и «Накопительного».

Пресс-релизы11.02.2019
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Вклады в Кредит-Европа Банк
> y*******@gmail.com пишет:
> сегодня оформил промокод с Банки.ру для КЕБа, сам вклад буду открывать в отделении в понедельник, вроде по кодам "срока...
chvi 1528
Вклады в Хоум Кредит
> Golikov.VV пишет:
> Вот, чтоб они каблуки не ломали и понизил банк ставки.
Предлагать вклады, самый лучший из которых имеет эффективную ставку ниже...
GNK_ 14880
Вклады в Совкомбанк
«Чат-банк» запутан изрядно, могу это признать, но при желании и даже вполне среднем IQ smile8) разобраться в нём можно. А чтобы не путаться потом в кодах ...
Tipptopp 5655
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Подытоживаем двадцатку-тридцатку банков-лидеров по максимальным заявленным процентам
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Tartaletka2401 13169
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Вопрос — ответ

На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
об эксперте

В бэк-офисе Тинькофф Банка с 2007 года.

С 2003 по 2004 годы работал в контактном центре «Мегафон — Москва».

С 2004 по 2007 годы трудился в центре обслуживания клиентов «Билайн».

Опыт работы в области обслуживания клиентов составляет 11 лет.

Сергей Буланкин
Сергей Буланкин
вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
об эксперте

В Тинькофф Банке с ноября 2006 года, руководитель департамента клиентского обслуживания, создал его с «нуля».

В 2006 году работал в Банке «Русский Стандарт».

С 2001 по 2005 год в Московским филиале «МегаФона» руководил контактным центром. (500 сотрудников), с момента его создания.

В клиентской поддержке 15 лет, работал рядовым сотрудником на телефоне, в клиентском офисе, отвечал на письменные обращения.

Категории вопросов:
доходность 223 черная карта 158 пополнение 83 бонусы 55
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Вопрос
Здравствуйте! Банк, в котором у меня размещен срочный депозит, закрывает отделение в нашем городе. В настоящий момент банк предлагает мне по окончании срока вклада следующие варианты: ехать в другой город для получения ден.средств; перевод ден.средств на карту данного банка (в этом случае я не смогу получить свои деньги единовременно, т.к. имеются ограничения на сумму снятия наличных в месяц, таким образом данная процедура в моем случае займет два месяца); перевод ден.средств на счет в другом банке (в этом случае банк - получатель взимает большую комиссию). Меня не устраивают предложенные варианты, т.к. таким образом банк в одностороннем порядке значительно ухудшает условия заключенного договора срочного вклада. Могу ли я востребовать с банка в данный момент сумму вклада с процентами, начисленными за фактический срок нахождения ден.средств на вкладе в отличие от обычного досрочного расторжения договора, когда клиенту начисляются проценты по ставке "до востребования"? На какие нормативные акты я могу при этом сослаться? Я считаю, что в данном случае досрочное закрытие вклада - это вынужденная мера с моей стороны.
14.02.2019
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Вопрос Есть ответ

Здравствуйте. Извините, если мой вопрос не по теме. Не знаю, где еще спросить, а очень важно и срочно. У больного мужа подруги мошенники узнали все паспортные данные и еще много чего. И уже в банке Санкт-Петербург сняли с карты все деньги. Можно ли как-то с помощю кредитной истории оповестит все другие банки о мошенничестве. Чтобы хотя бы кредитов не понабрали. Заранее благодарю за ответ и совет.

Маргарита Вассерман 09.02.2019
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31 января я впервые обратилась в этот банк, отделение на Сходненской. Я хотела открыть только депозит.  Но когда я попала к  Юлии и когда она довольно подробно, терпеливо... Весь отзыв
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13.02.2019 При посещении отделения Алтуфьево для оформления депозита, карты, ДБО, доверенности в подарок были получены положительные эмоции связанные с грамотным, вежливым... Весь отзыв
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Как выгодно вложить деньги?

Какой депозит стоит открыть в банке? Какие шаги надо предпринять, чтобы сделать вклад? Ответ на этот вопрос вы найдете в разделе «Вклады» на портале Банки.ру. Выгодные вклады в рублях и валютные вклады, изменение процентных ставок, рейтинг банков, страхование вкладов — это информация, необходимая каждому клиенту — физическому лицу. Ведь для того, чтобы получить желаемый доход, необходимо правильно выбрать депозит.

На нашем сайте данные о вкладах и ставках обновляются ежедневно. Вы можете получить и сравнить актуальную информацию о видах банковских депозитов: мультивалютные, инвестиционные, пенсионные и т. д. Не менее важен для многих вкладчиков и порядок выплаты банком дохода: кого-то интересуют депозиты с ежемесячной выплатой процентов, а кому-то интересно получить все сразу в конце срока. Условия открытия вкладов у разных банков могут отличаться. Внимательно изучив все действующие предложения для частных лиц, вы сможете с легкостью определиться, в каком банке открыть вклад. Также вы узнаете о том, что представляет собой само понятие банковского вклада, какие пункты особенно важны в договоре срочного вклада, как работает система страхования вкладов, как получить компенсацию в случае отзыва лицензии у кредитной организации и как выбрать самый лучший, наиболее выгодный срочный вклад с высоким процентом. Сейчас наибольшей популярностью у населения пользуются депозиты в рублях, а не вклады в долларах и евро. Вместе с тем определенная часть граждан предпочитает выбрать мультивалютный депозит и застраховаться от потерь при резком изменении курсов.

На рынке вкладов традиционно лидирует розничный гигант — Сбербанк России. Однако предложения различных вкладов под высокий процент существуют у многих кредитных организаций, и вы сможете выбрать банк, наиболее полно отвечающий вашим запросам. Раздел «Вклады» на нашем сайте — гарантия того, что вы всегда будете в курсе последних изменений на рынке вкладов, сможете провести сравнение банковских предложений и разместите свои денежные накопления с максимальной выгодой, выбрав именно тот депозит, который действительно вам необходим.

Пользователи портала Банки.ру из разных регионов России - могут подобрать выгодные вклады и отправить заявку на открытие вклада в рублях на специальных условиях.

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