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Вклады Автоградбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Автоградбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

4 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 2% 1 3650 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,8% 100 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Китайский юань 0,3% 100 370 дней
Евро 0,1% 100 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 10 000 540 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 10 000 540 дней
  • выплата процентов ежеквартально
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Автоградбанка

Вклады Автоградбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Автоградбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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