Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Банка Реалист можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|10 000
|370 дней
|
|Доллар США
|1,75%
|200
|370 дней
|Евро
|0,2%
|200
|370 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|10 000
|370 дней
|
|Доллар США
|1,5%
|200
|370 дней
|Евро
|0,15%
|200
|95 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%