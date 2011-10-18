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Вклады БКС Премьер

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов БКС Премьер можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 300 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 100 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 10 000 000 271 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3,7% 200 000 271 день
Фунт стерлингов 1,5% 200 000 366 дней
Евро 1% 5 000 366 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,9% 10 000 000 271 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3,7% 100 271 день
Фунт стерлингов 1,5% 200 000 366 дней
Евро 1% 5 000 366 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 300 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 5 000 365 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 3% 100 365 дней
Евро 1,3% 100 365 дней
Фунт стерлингов 1,1% 100 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,15% 10 000 000 271 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,3% 200 000 366 дней
Фунт стерлингов 1,3% 200 000 366 дней
Евро 0,7% 5 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,45% 10 000 000 271 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,3% 100 366 дней
Фунт стерлингов 1,3% 200 000 366 дней
Евро 0,7% 5 000 366 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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