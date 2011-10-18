Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов БКС Премьер можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|300 000
|365 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,5%
|100 000
|365 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|10 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|3,7%
|200 000
|271 день
|Фунт стерлингов
|1,5%
|200 000
|366 дней
|Евро
|1%
|5 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,9%
|10 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|3,7%
|100
|271 день
|Фунт стерлингов
|1,5%
|200 000
|366 дней
|Евро
|1%
|5 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,5%
|300 000
|181 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|5 000
|365 дней
|
|Доллар США
|3%
|100
|365 дней
|Евро
|1,3%
|100
|365 дней
|Фунт стерлингов
|1,1%
|100
|365 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,15%
|10 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|2,3%
|200 000
|366 дней
|Фунт стерлингов
|1,3%
|200 000
|366 дней
|Евро
|0,7%
|5 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,45%
|10 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|2,3%
|100
|366 дней
|Фунт стерлингов
|1,3%
|200 000
|366 дней
|Евро
|0,7%
|5 000
|366 дней
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|Ставка в долларах
|2,75%
|Срок
|500 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней