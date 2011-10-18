Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Чувашкредитпромбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|3 000 000
|91 день
|
|Доллар США
|0,08%
|2 000
|367 дней
|Евро
|0,08%
|2 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,5%
|1 000
|395 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|3 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|0,02%
|100
|367 дней
|Евро
|0,02%
|100
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,7%
|10
|375 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5%
|20 000
|550 дней
|
|Доллар США
|0,01%
|1 000
|181 день
|Евро
|0,01%
|1 000
|181 день
Похожие продукты других банков: Энерготрансбанк, Новобанк, Саратов.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Чувашкредитпромбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Чувашкредитпромбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!