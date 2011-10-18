Вход

Вклады Кредит Европа Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Кредит Европа Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
4 618 заявок за 30 дней Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,1% 100 000 550 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Доллар США 4% 3 000 550 дней
Все ставки
1 543 заявки за 30 дней Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,3% 100 000 1098 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Доллар США 4,05% 3 000 1098 дней
Все ставки
593 заявки за 30 дней Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,4% 100 000 368 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Доллар США 3,75% 3 000 368 дней
Все ставки
523 заявки за 30 дней Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,1% 100 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Доллар США 4,05% 3 000 730 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,3% 3 000 000 368 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,8% 50 000 730 дней
Евро 0,75% 100 368 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 3 000 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Доллар США 2,9% 1 000 730 дней
Евро 0,15% 100 368 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,02% 30 000 368 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
Подробнее
Доллар США 2,38% 1 000 368 дней
Евро 0,12% 1 000 368 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,1% 3 000 000 1098 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 4% 50 000 730 дней
Евро 0,85% 100 368 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
342 136

Похожие продукты других банков: Банк Уралсиб, Банк «Санкт-Петербург», Россия.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса, Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Кредит Европа Банк
лицензия № 3311

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Кредит Европа Банка

Вклады Кредит Европа Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Кредит Европа Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1 млн 400 тыс. рублей в одном банке.

В других городах