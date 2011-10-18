Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Кредит Европа Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,1%
|100 000
|550 дней
|
|Доллар США
|4%
|3 000
|550 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,3%
|100 000
|1098 дней
|
|Доллар США
|4,05%
|3 000
|1098 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,4%
|100 000
|368 дней
|
|Доллар США
|3,75%
|3 000
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,1%
|100 000
|730 дней
|
|Доллар США
|4,05%
|3 000
|730 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,3%
|3 000 000
|368 дней
|
|Доллар США
|2,8%
|50 000
|730 дней
|Евро
|0,75%
|100
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|3 000 000
|730 дней
|
|Доллар США
|2,9%
|1 000
|730 дней
|Евро
|0,15%
|100
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,02%
|30 000
|368 дней
|
|Доллар США
|2,38%
|1 000
|368 дней
|Евро
|0,12%
|1 000
|368 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
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|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады Кредит Европа Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Кредит Европа Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1 млн 400 тыс. рублей в одном банке.