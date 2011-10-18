Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Дальневосточного Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,05%
|700 000
|61 день
|
|Доллар США
|0,55%
|25 000
|61 день
|Евро
|0,01%
|100
|30 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,65%
|1 400 000
|1 год 6 мес.
|
|Доллар США
|1,2%
|25 000
|1 год 6 мес.
|Евро
|0,15%
|100
|1 год 6 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,8%
|700 000
|1 год 6 мес.
|
|Доллар США
|1,1%
|25 000
|1 год 6 мес.
|Евро
|0,1%
|10 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,8%
|700 000
|1 год 6 мес.
|
|Доллар США
|1,1%
|25 000
|1 год 6 мес.
|Евро
|0,1%
|100
|1 год 6 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,7%
|10 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,7%
|3 000
|6 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|50 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3,5%
|100 000
|1 год
|
|Доллар США
|0,4%
|1 700
|1 год
|Евро
|0,15%
|1 450
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,8%
|3 000 000
|1 год 6 мес.
|
|Доллар США
|1,1%
|35 000
|1 год 6 мес.
|Евро
|0,2%
|35 000
|1 год 6 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|1
|1 год
|
|Доллар США
|1,1%
|1
|1 год 6 мес.
|Евро
|0,1%
|1
|9 мес.
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
При подборе выгодных вкладов Дальневосточного Банка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Дальневосточном Банке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.