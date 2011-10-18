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Вклады Дальневосточного Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Дальневосточного Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,05% 700 000 61 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,55% 25 000 61 день
Евро 0,01% 100 30 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,65% 1 400 000 1 год 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,2% 25 000 1 год 6 мес.
Евро 0,15% 100 1 год 6 мес.
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,8% 700 000 1 год 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,1% 25 000 1 год 6 мес.
Евро 0,1% 10 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,8% 700 000 1 год 6 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,1% 25 000 1 год 6 мес.
Евро 0,1% 100 1 год 6 мес.
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 10 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 3 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 50 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,5% 100 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,4% 1 700 1 год
Евро 0,15% 1 450 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,8% 3 000 000 1 год 6 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,1% 35 000 1 год 6 мес.
Евро 0,2% 35 000 1 год 6 мес.
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,1% 1 1 год 6 мес.
Евро 0,1% 1 9 мес.
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Дальневосточного Банка

При подборе выгодных вкладов Дальневосточного Банка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Дальневосточном Банке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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