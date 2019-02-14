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Пространство возможностей

Проинвестбанк,

Проинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
от 35 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 35 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 370 дней от 371 до 739 дней
от 10 ₽ 5,5 6,2 7,5 6
от 35 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 370 дней от 371 до 739 дней
от 10 $ 0,1 0,1 0,5 0,2
от 35 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 370 дней от 371 до 739 дней
от 10 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно оформляется пластиковая карта банка
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 10 рублей, 10 долларов/евро;
  • по вкладам в рублях - в течение первых 100 дней срока действия, в долларах/евро - без ограничений
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пространство возможностей» в 4 городах России
8 581
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 270-00-32

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