Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты бесплатно оформляется пластиковая карта банка Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 рублей, 10 долларов/евро;

по вкладам в рублях - в течение первых 100 дней срока действия, в долларах/евро - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 17:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.