Пространство возможностей
Проинвестбанк,
Проинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
от 35 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 35 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 370 дней
|от 371 до 739 дней
|от 10 ₽
|5,5
|6,2
|7,5
|6
|от 35 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 370 дней
|от 371 до 739 дней
|от 10 $
|0,1
|0,1
|0,5
|0,2
|от 35 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 370 дней
|от 371 до 739 дней
|от 10 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно оформляется пластиковая карта банка
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 10 рублей, 10 долларов/евро;
- по вкладам в рублях - в течение первых 100 дней срока действия, в долларах/евро - без ограничений
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пространство возможностей» в 4 городах России
8 581
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
- 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- ОГРН
- 1025900000488
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 270-00-32
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