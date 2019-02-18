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Доходный

Газнефтьбанк,

Газнефтьбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
9 606
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 100 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 365 дней процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
15.02.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
5 078
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
Адрес
410052, г. Саратов, <nobr>пр-т</nobr> 50 лет Октября, д. 118а
ОГРН
1026400001870
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Отделения 3
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Телефоны
(8452) 30-69-93

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