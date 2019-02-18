Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 365 дней процентная ставка сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 15.02.2019 17:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.