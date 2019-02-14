Премиум
Первый Дортрансбанк,
Первый Дортрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
36 133 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 500 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 9-ти месяцев
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 3 до 6 месяцев - 50% от ставки;
- от 6 до 9 месяцев - 70 % от ставки;
- от 9 месяцев до года - 80% от ставки
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 11:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 1 городе России
4 654
Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
- Адрес
- 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-48-26 — единая справочная служба
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