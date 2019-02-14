Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 9-ти месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 3 до 6 месяцев - 50% от ставки;

от 6 до 9 месяцев - 70 % от ставки;

от 9 месяцев до года - 80% от ставки Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 11:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.