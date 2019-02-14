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Валютный доход

СИАБ,

СИАБ вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
2,50%
Сумма
от 100 $
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
2,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
365 дней
от 100 $ 2,5
365 дней
от 100 € 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный доход» в 2 городах России
5 173
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
Сайт
www.siab.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87

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