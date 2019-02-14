Доверие
КС Банк,
КС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
63 951 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год 1 день
|от 1 000 ₽
|5,6
|от 500 000 ₽
|5,9
|от 1 000 000 ₽
|6,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
проценты начисляются по истечении двух месяцев и причисляются к остатку вклада
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня - в размере 1/2 ставки вклада, установленной на первоначальную сумму вклада и в размере 1/2 процентной ставки, действовавшей в банке на момент пополнения вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доверие» в 21 городе России
5 525
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- ОГРН
- 1021300000072
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии
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