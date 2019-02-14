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Доверие

КС Банк,

КС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
63 951
Ставка
6,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год 1 день
от 1 000 ₽ 5,6
от 500 000 ₽ 5,9
от 1 000 000 ₽ 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
проценты начисляются по истечении двух месяцев и причисляются к остатку вклада
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 181 дня - в размере 1/2 ставки вклада, установленной на первоначальную сумму вклада и в размере 1/2 процентной ставки, действовавшей в банке на момент пополнения вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доверие» в 21 городе России
5 525
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
ОГРН
1021300000072
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 23
Банкоматы 22
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Телефоны
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии

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