Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно проценты начисляются по истечении двух месяцев и причисляются к остатку вклада Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 181 дня - в размере 1/2 ставки вклада, установленной на первоначальную сумму вклада и в размере 1/2 процентной ставки, действовавшей в банке на момент пополнения вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.02.2019 17:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.