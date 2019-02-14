Вход

Выгодный

СИАБ,

СИАБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
301
Ставка
6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 2 городах России
5 745
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
Сайт
www.siab.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 4
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Пряничный 7,75 10 000 ₽ Посмотреть
На высоте 7,25 100 000 ₽ Посмотреть
SIAB-VIP 7 2 500 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный Плюс 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 6,5 5 000 000 ₽ Посмотреть
Валютный доход 2,5 100 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще