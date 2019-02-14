Выгодный
СИАБ,
СИАБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
301 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 2 городах России
5 745
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- Адрес
- 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
- Сайт
- www.siab.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-81-30 — единая справочная служба(812) 347-87-87
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