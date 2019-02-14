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Капитал-Онего

Онего,

Онего вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,30%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 114
Ставка
3,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней
от 20 000 ₽ 3,1
от 200 000 ₽ 3,2
от 500 000 ₽ 3,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 19:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал-Онего» в 1 городе России
4 006
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Справочная информация
АО «Банк «Онего»
Адрес
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Маркса, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петрозаводск
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(8142) 78-15-60

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