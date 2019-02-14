Капитал-Онего
Онего,
Онего вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,30%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 114 ₽
Ставка
3,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 180 дней
|от 20 000 ₽
|3,1
|от 200 000 ₽
|3,2
|от 500 000 ₽
|3,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 19:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал-Онего» в 1 городе России
4 006
Справочная информация
АО «Банк «Онего»
- Адрес
- 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Маркса, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Петрозаводск
- Телефоны
-
(8142) 78-15-60
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