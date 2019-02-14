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Онего Пенсионный

Онего,

Онего вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
9
Ставка
3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1096 дней
от 100 ₽ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 19:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Онего Пенсионный» в 1 городе России
3 798
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Справочная информация
АО «Банк «Онего»
Адрес
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Маркса, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петрозаводск
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(8142) 78-15-60

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