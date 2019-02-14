Валютный
НИКО-Банк,
НИКО-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,21%
Сумма
от 100 $
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
1,21%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|500 дней
|от 100 $ до 50 000 $
|1,21
|500 дней
|от 100 € до 50 000 €
|0,34
- предусмотрено шесть периодов начисления процентов: до 30 дней (включительно) - 0,01% в долларах и евро; от 31 до 100 дней - 0,5% и 0,01%; от 101 до 200 дней - 0,8% и 0,2%; от 201 до 300 дней - 1.2% и 0,3%; от 301 до 400 дней - 1,5% и 0,5%; от 401 до 500 дней - 2,2% и 0,7% соответственно;
- в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 2,2% в долларах, до 0,7% в евро)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
50 долларов/евро
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
без потери выплаченных процентов
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 8 городах России
4 264
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- ОГРН
- 1025600001679
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 34-00-34
Специальные предложения
по вкладам
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