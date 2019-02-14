Вход

Валютный

НИКО-Банк,

НИКО-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,21%
Сумма
от 100 $
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
1,21%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
500 дней
от 100 $ до 50 000 $ 1,21
500 дней
от 100 € до 50 000 € 0,34
  • предусмотрено шесть периодов начисления процентов: до 30 дней (включительно) - 0,01% в долларах и евро; от 31 до 100 дней - 0,5% и 0,01%; от 101 до 200 дней - 0,8% и 0,2%; от 201 до 300 дней - 1.2% и 0,3%; от 301 до 400 дней - 1,5% и 0,5%; от 401 до 500 дней - 2,2% и 0,7% соответственно;
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 2,2% в долларах, до 0,7% в евро)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

50 долларов/евро

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

без потери выплаченных процентов

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 8 городах России
4 264
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 8
Банкоматы 16
посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
КапиталЪ 7,2 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный капитал 7 10 000 ₽ Посмотреть
Золотой ларец 7 5 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6,7 5 000 ₽ Посмотреть
Праздничный 6,63 50 000 ₽ Посмотреть
Золотая осень 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Шанс 6,36 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,3 10 ₽ Посмотреть
Предложение месяца 6,15 50 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный особый 5,51 10 ₽ Посмотреть
Специальное предложение 3,5 30 000 $ Посмотреть
Новый сезон 2,52 500 $ Посмотреть
Инвестор 2 1 $ Посмотреть
Зарплата+ 1 1 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще