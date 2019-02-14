Дари добро
Межрегиональный промышленно-строительный банк,
Межрегиональный промышленно-строительный банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,70%
Сумма
от 500 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 ₽
Ставка
4,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 500 ₽
|4,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Дари добро» в 9 городах России
4 424
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- ОГРН
- 1021300001656
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79
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