Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода проценты выплачиваются по требованию клиента по истечении 180 дней с момента заключения договора Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней – 0,1%;

со 181 дня - 5,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 17:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.