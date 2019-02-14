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Удобный процент

Йошкар-Ола,

Йошкар-Ола вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
375 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: раз в полгода
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 130
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
375 дней
от 20 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
проценты выплачиваются по требованию клиента по истечении 180 дней с момента заключения договора
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней – 0,1%;
  • со 181 дня - 5,5% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный процент» в 6 городах России
4 556
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Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
Адрес
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
Отделения и банкоматы
в вашем городе Йошкар-Ола
Отделения 9
Банкоматы 6
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Телефоны
(8362) 42-13-70

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