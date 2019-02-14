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Доходный

Уральский Банк Реконструкции и Развития,

Уральский Банк Реконструкции и Развития вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,38%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
1500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
9 834
Ставка
4,38%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1500 дней
от 50 000 ₽ 4,38
1500 дней
от 300 $ 0,44
1500 дней
от 300 € 0,12

пять периодов начисления процентов:

  • 1-30 день - 5,65% или 1,5% в долларах, 0,1% в евро;
  • 31-90 день - 6,35% в рублях или 1,5% в долларах, 0,1% в евро;
  • 91-150 день - 6,6% в рублях, 2,2% в долларах, 0,3% в евро;
  • 151-210 день - 7,25% в рублях и 2,2% в долларах, 0,3% в евро;
  • 211-270 день - 7,25% и 2,2% в долларах, 0,3% в евро
  • с 271-го до конца срока - 50% от ставки рефинансирования, 0,1% в долларах/евро;
  • указана средняя ставка за весь срок размещения вклада;
  • минимальная сумма для вкладов, открытых в интернет-банке и банкомате - 1 000 рублей/50 долларов США/евро
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,25%);
  • для оформления вклада в Интернет-банке или банкомате необходима действующая банковская карта УБРиР
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

в кассах банка - от 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада в рублях через интернет-банк или банкомат

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 16:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 95 городах России
36 309
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 32
Банкоматы 181
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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Накопительный на 540 дней 6,88 50 000 ₽ Посмотреть
Накопительный на 390 дней 6,6 50 000 ₽ Посмотреть
Растущий процент 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Мобильный (с пакетом услуг) 6,2 50 000 ₽ Посмотреть
Мобильный 5,2 50 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 4,75 50 000 ₽ Посмотреть
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