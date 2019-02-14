Доходный
Уральский Банк Реконструкции и Развития,
Уральский Банк Реконструкции и Развития вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,38%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
1500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 834 ₽
Ставка
4,38%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1500 дней
|от 50 000 ₽
|4,38
|1500 дней
|от 300 $
|0,44
|1500 дней
|от 300 €
|0,12
пять периодов начисления процентов:
- 1-30 день - 5,65% или 1,5% в долларах, 0,1% в евро;
- 31-90 день - 6,35% в рублях или 1,5% в долларах, 0,1% в евро;
- 91-150 день - 6,6% в рублях, 2,2% в долларах, 0,3% в евро;
- 151-210 день - 7,25% в рублях и 2,2% в долларах, 0,3% в евро;
- 211-270 день - 7,25% и 2,2% в долларах, 0,3% в евро
- с 271-го до конца срока - 50% от ставки рефинансирования, 0,1% в долларах/евро;
- указана средняя ставка за весь срок размещения вклада;
- минимальная сумма для вкладов, открытых в интернет-банке и банкомате - 1 000 рублей/50 долларов США/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,25%);
- для оформления вклада в Интернет-банке или банкомате необходима действующая банковская карта УБРиР
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
в кассах банка - от 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии вклада в рублях через интернет-банк или банкомат
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 16:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 95 городах России
36 309
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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