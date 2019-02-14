пять периодов начисления процентов:

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,25%);

для оформления вклада в Интернет-банке или банкомате необходима действующая банковская карта УБРиР Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма в кассах банка - от 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада в рублях через интернет-банк или банкомат Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Дата актуализации 01.02.2019 16:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.