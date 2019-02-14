Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования бесплатная выдача дебетовой карты MC Gold вне зависимости от суммы вклада Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 000 рублей, 5 000 долларов;

в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладам в рублях если вклад находился на счете от 91 дня до 180 дней включительно - по ставке равной 1/4 ставки по вкладу;

от 181 дня и более - по ставке равной 1/2 ставки по вкладу Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 16:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.