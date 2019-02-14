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Стабильный доход

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 683 296
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 366 дней 549 дней 732 дня
от 1 500 000 ₽ 6,8 6,8 6,6 6,3
от 7 500 000 ₽ 6,8 6,8 6,6 6,3
от 15 000 000 ₽ 6,9 6,9 7,1 6,4
от 30 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ 6,9 6,9 7,1 6,4
181 день 366 дней 549 дней 732 дня
от 50 000 $ 1,7 1,8 1,95
от 250 000 $ 1,7 1,8 1,95
от 500 000 $ до 6 000 000 $ 1,7 1,8 1,95

на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
бесплатная выдача дебетовой карты MC Gold вне зависимости от суммы вклада
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • 100 000 рублей, 5 000 долларов;
  • в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по вкладам в рублях если вклад находился на счете от 91 дня до 180 дней включительно - по ставке равной 1/4 ставки по вкладу;
  • от 181 дня и более - по ставке равной 1/2 ставки по вкладу
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход» в 111 городах России
43 852
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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Пенсионный 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Защитный 6,2 100 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,1 100 000 ₽ Посмотреть
Свобода управления 6 30 000 000 ₽ Посмотреть
Гибкий 5,3 1 400 000 ₽ Посмотреть
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