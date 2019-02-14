Стабильный доход
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 683 296 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|366 дней
|549 дней
|732 дня
|от 1 500 000 ₽
|6,8
|6,8
|6,6
|6,3
|от 7 500 000 ₽
|6,8
|6,8
|6,6
|6,3
|от 15 000 000 ₽
|6,9
|6,9
|7,1
|6,4
|от 30 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽
|6,9
|6,9
|7,1
|6,4
|181 день
|366 дней
|549 дней
|732 дня
|от 50 000 $
|—
|1,7
|1,8
|1,95
|от 250 000 $
|—
|1,7
|1,8
|1,95
|от 500 000 $ до 6 000 000 $
|—
|1,7
|1,8
|1,95
на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
бесплатная выдача дебетовой карты MC Gold вне зависимости от суммы вклада
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- 100 000 рублей, 5 000 долларов;
- в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по вкладам в рублях если вклад находился на счете от 91 дня до 180 дней включительно - по ставке равной 1/4 ставки по вкладу;
- от 181 дня и более - по ставке равной 1/2 ставки по вкладу
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход» в 111 городах России
43 852
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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по вкладам
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|1 500 000 ₽
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|Максимальный
|6,8
|100 000 ₽
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|6,5
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