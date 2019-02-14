Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается: при предъявлении пенсионного удостоверения;

решения о назначении пенсии (переводе одной пенсии на другую);

при предъявлении иных документов, подтверждающих нахождение на пенсии Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях причисленные проценты не пересчитываются Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 18:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.