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Пенсионный

Агропромкредит,

Агропромкредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
740 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 403
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
740 дней
от 1 000 ₽ 6
от 10 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

вклад открывается:

  • при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • решения о назначении пенсии (переводе одной пенсии на другую);
  • при предъявлении иных документов, подтверждающих нахождение на пенсии
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

причисленные проценты не пересчитываются

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 25 городах России
13 978
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
Сайт
www.apkbank.ru
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Телефоны
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт
8 800 100-80-08 — единая справочная служба

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