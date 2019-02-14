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Социальный

Вакобанк,

Вакобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
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0
Ставка
3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 100 ₽ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 16:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 1 городе России
3 374
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Вакобанк»
Адрес
182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
ОГРН
1026000002160
Отделения и банкоматы
в вашем городе Великие Луки
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(81153) 5-20-38

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