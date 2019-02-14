Социальный
Вакобанк,
Вакобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 100 ₽
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 16:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 1 городе России
3 374
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Вакобанк»
- Адрес
- 182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
- ОГРН
- 1026000002160
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великие Луки
- Телефоны
-
(81153) 5-20-38
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